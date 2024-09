O επικεφαλής της Mercedes-AMG μίλησε για τον καλό του φίλο, Λιούις Χάμιλτον και αναλύει με «νηφαλιότητα» την αποχώρησή του για τη Scuderia Ferrari.

Μονοψήφιος είναι ο αριθμός των αγώνων που έχει ακόμη ο Λιούις Χάμιλτον ως οδηγός της Mercedes. O Βρετανός ετοιμάζει ήδη βαλίτσες για Μαρανέλο καθώς θα κάνει ένα ακόμη μεγάλο βήμα στην καριέρα του και θα γίνει οδηγός της Ferrari.

Τον Σεπτέμβριο του 2023 ο Χάμιλτον υπέγραψε νέο συμβόλαιο συνεργασίας με τη Mercedes διάρκειας δύο ετών. Ωστόσο αποδείχθηκε πως ορισμένοι όροι στη συμφωνία των δύο πλευρών προέβλεπαν την πρόωρη λύση της συνεργασίας τους.

Waiting for race week like... ⏳ pic.twitter.com/Eqe6nHeanF

Ένας εκ των λόγων που ο Χάμιλτον αποφάσισε ενδεχομένως να πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από τη Mercedes ήταν ο Κίμι Αντονέλι. Ο Ιταλός είναι το επόμενο μεγάλο ταλέντο που θα δούμε στις πίστες και είναι αυτός που θα πάρει τη θέση του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή. Η προαγωγή του στη Formula 1 ωστόσο ήταν θέμα χρόνου.

Just what Kimi needed, gloves and steering wheel 🎁😉 pic.twitter.com/Rd7zJIidWl