Η αγωνιστική δράση στο κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής επιστρέφει με το θρυλικό Φούτζι της Ιαπωνίας να είναι η προτελευταία στροφή του 2024.

Έπειτα από διακοπή μίας εβδομάδας, το WEC επιστρέφει στη δράση με τις 6 Ώρες του Φούτζι το τριήμερο 13-15 Σεπτεμβρίου. Ο 7ος από τους 8 αγώνες της σεζόν αναμένεται με αγωνία, καθώς η μάχη στο πρωτάθλημα οδηγών και κατασκευαστών έχει τεράστιο ενδιαφέρον με τρεις ομάδες να είναι στο παιχνίδι του τίτλου.

Η πίστα του Φούτζι βρίσκεται στο πρόγραμμα του WEC από το 2012 και η επίσημη ονομασία του αγώνα είναι «6 Ώρες του Φούτζι». Η διαδρομή έχει μήκος 4.563 μέτρα και αποτελείται από 16 στροφές. . Ο κατασκευαστής με τις περισσότερες νίκες στο Φούτζι είναι η Toyota με 9 στο σύνολο. Το 2023 νικήτρια ομάδα ήταν η Toyota Gazoo Racing.

It’s time to go big in Japan! 🇯🇵



Fuji Speedway will host Round 7 of the FIA World Endurance Championship on September 15.



As the championship battles intensify, reigning champions Toyota Gazoo Racing will fight to stay in contention in front of their home crowd at the foot of… pic.twitter.com/hzqrSX6MJ2 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 4, 2024

Στον αγώνα θα πάρουν μέρος 36 αγωνιστικά εκ των οποίων τα 18 θα είναι στην κατηγορία Hypercar και τα 18 στην κατηγορία LMGT3. Από την κατηγορία Hypercar αποχώρησε η Isotta Fraschini, η οποία δεν θα πάρει μέρος στο υπόλοιπο της σεζόν.

Here are 3 things you need to know ahead of Round 7: The 6 Hours of Fuji! 🇯🇵👀#WEC #6HFuji @fiawec_fuji pic.twitter.com/H8L4EKrWwd — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 11, 2024

Έπειτα από τις 6 Ώρες του Τέξας, η κατάσταση στο πρωτάθλημα οδηγών και κατασκευαστών είναι πιο συναρπαστική από ποτέ. Στους οδηγούς, οι Αντρέ Λότερερ, Λόρενς Βανθούρ και Κέβιν Έστρε με τη #6 Porsche 963 προηγούνται με 125 έχουν προβάδισμα 12 βαθμών έναντι των πληρωμάτων των Ferrari #50 και Toyota #7. Με δεδομένο πως απομένουν δύο αγώνες για το τέλος της σεζόν, ο κάθε βαθμός μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμος στην ανάδειξη πρωταθλητή.

Στους κατασκευαστές, η Toyota πήρε το προβάδισμα έπειτα από τον αγώνα στο Τέξας. Η ιαπωνική ομάδα έχει 147 βαθμούς μετά από έξι αγώνες και δεύτερη είναι η Porsche με 136 βαθμούς. Από κοντά είναι η Ferrari, η οποία υπολείπεται μόλις 19 βαθμούς από την Toyota. Στους 6 αγώνες που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα έχουμε δει 6 διαφορετικά αγωνιστικά να παίρνουν νίκη.

Toyota Vs. Cadillac 2023 - two mighty marques battling it out at Fuji Speedway! 😮‍💨



One, the local manufacturer from our last race 🇺🇸, the other - our resident manufacturer at this race! 🇯🇵



Grab your tickets for the 6 Hours of Fuji NOW to see 13 manufacturers racing… pic.twitter.com/I5GOYTFXbw — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 10, 2024

Οι 6 Ώρες του Φούτζι θα μεταδοθούν σε ζωντανά από το fiawec.tv και το Eurosport 2. Ακολουθήστε όλη τη δράση του αγωνιστικού τριημέρου στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα WEC, 6 Ώρες Φούτζι σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου

05:00-06:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

09:30-11:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου

04:20-05:20 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

08:20-09:35 – Κατατακτήριες Δοκιμές

Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου

05:00 – Αγώνας

Next week, we return to the scenic landscapes of Japan for the 6 Hours of Fuji. 🇯🇵



Will Toyota triumph in their homeland?



Click on the link in bio to get your tickets.#WEC #6HFuji pic.twitter.com/3qP4o7GSrA — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 3, 2024

Φωτογραφίες: Toyota