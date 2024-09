Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της F1 επιστρέφει, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να επισκέπτεται τo Αζερμπαϊτζάν και το σιρκουί πίστας του Μπακού.

Έπειτα από διακοπή μίας εβδομάδας, ο μαγικός κόσμος της Formula 1 επιστρέφει με το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν το τριήμερο 13-15 Σεπτεμβρίου. Ομάδες και οδηγοί ετοιμάζονται για ένα double-header σε σιρκουί πόλης μακριά πλέον από την Ευρώπη. Το αγωνιστικό τριήμερο στο σιρκουί πόλης του Μπακού, το 17ο του 2024, διεξάγεται φέτος Φθινόπωρο, ενώ το 2023 είχε πραγματοποιηθεί Απρίλιο.

Η πίστα έκανε ντεμπούτο στο πρόγραμμα της Formula 1 το 2016 και φημίζεται για τους άκρως ανατρεπτικούς αγώνες που προσφέρει. Η διαδρομή έχει μήκος 6.001 μέτρα και αποτελείται από 20 στροφές, εκ των οποίων ορισμένες οι οδηγοί τις περνάνε με το πόδι «κολλημένο» στο γκάζι. Την Κυριακή οι οδηγοί θα διανύσουν 51 γύρους στο Grand Prix. Συνολικά, έχουν κερδίσει έξι διαφορετικοί οδηγοί. Πρόκειται για τους: Νίκο Ρόσμπεργκ, Βάλτερι Μπότας, Λιούις Χάμιλτον, Ντάνιελ Ρικάρντο, Σέρχιο Πέρεζ και Μαξ Φερστάπεν. Το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Σαρλ Λεκλέρ από το 2019 με χρόνο 1:43,009.

Οι ισορροπίες στη φετινή σεζόν αλλάζουν σημαντικά από αγώνα σε αγώνα. Τα μονοθέσια των τεσσάρων κορυφαίων ομάδων έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και αυτό τα κάνει να συμπεριφέρονται με διαφορετικό τρόπο από πίστα σε πίστα. Αυτός είναι κι ο λόγος που βλέπουμε τόσους πολλούς διαφορετικούς νικητές.

Στη βαθμολογία οδηγών ο Μαξ Φερστάπεν έχει 63 βαθμούς διαφορά από τον Λάντο Νόρις και μένει να δούμε εάν θα μειωθεί κι άλλο. Στο παιχνίδι του τίτλου μπορεί να μπει και ο Σαρλ Λεκλέρ εφόσον πάρει ένα καλό αποτέλεσμα στο αγαπημένο του Μπακού. Στο πρωτάθλημα κατασκευαστών έχουμε επίσης μεγάλη μάχη καθώς μόλις 39 βαθμοί χωρίζουν τις Red Bull, McLaren και Ferrari.

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C5 (μαλακή), C4 (μεσαία) και C3 (σκληρή) γόμες ελαστικών. Σε προηγούμενους αγώνες στους δρόμους του Μπακού, η φθορά τους ήταν έντονη και δεν αποκλείεται να δούμε στρατηγικές τουλάχιστον δύο pit-stop στο Grand Prix.

To GP Αζερμπαϊτζάν θα μεταδοθεί ζωντανά από το ANT1+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του δέκατου-έβδομου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης το LIVE στις κατατακτήριες δοκιμές και στον αγώνα της Κυριακής.

Πρόγραμμα Grand Prix Αζερμπαϊτζάν σε ώρες Ελλάδος.

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου

12:30-13:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

16:00-17:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου

11:30-12:30 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

15:00-16:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE)

Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου

14:00 – Αγώνας (LIVE)

