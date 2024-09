Νέα συνεργασία της Lynk & Co με την ΕΚΚΑ Αυτοκίνητα στην Αττική

Ένα νέο σημείο πώλησης και εξυπηρέτησης πελατών Lynk & Co προστίθεται στην Αττική.

Μετά την ανακοίνωση της αρχικής επέκτασης του δικτύου των συνεργατών της, η Lynk & Co Hellas πραγματοποιεί μια σημαντική συνεργασία, με την ένταξη στο Δίκτυο Επίσημων Συνεργατών της EKKA Αυτοκίνητα, ενός κορυφαίου ονόματος στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Αυτή η συνεργασία αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην αποστολή της Lynk & Co να παρέχει ολοκληρωμένες και προσβάσιμες λύσεις κινητικότητας σε όλη την Ελλάδα.

Lynk & Co 01

Η νέα συνεργασία της Lynk & Co με την EKKA Αυτοκίνητα, με έδρα την Αθήνα, έρχεται να ενισχύσει την παρουσία της στην περιοχή της Αττικής. Η εκτεταμένη εμπειρία και η ισχυρή παρουσία της EKKA Αυτοκίνητα στην αγορά την καθιστούν ιδανικό συνεργάτη για τα φιλόδοξα σχέδια επέκτασης της Lynk & Co. Η EKKA Αυτοκίνητα θα λειτουργεί σε πολλαπλές τοποθεσίες στην Αττική, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της Lynk & Co στην περιοχή. Μαζί με την Παντόπικος Α.Ε. και το Lynk & Co Space στο Μαρούσι, η ένταξη της EKKA Αυτοκίνητα θα εξασφαλίσει την επαρκή κάλυψη της περιοχής της πρωτεύουσας, με ένα επιπλέον σημείο πώλησης και εξυπηρέτησης που καλύπτει τις ανάγκες των πελατών της Lynk & Co.

Lynk & Co 01



Για την έναρξη της συνεργασίας ο κος Αντώνης Κουτσουμάρης, CEO της ΕΚΚΑ Αυτοκίνητα και ο μέτοχος κος Henk van der Kwast, υπογραμμίζουν πως η LYNK & CO αποτελεί για την ΕΚΚΑ Αυτοκίνητα μια στρατηγική επιλογή προς την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, με δεδομένη την πελατοκεντρική φιλοσοφία, το εκπαιδευμένο προσωπικό και το σύγχρονο marketing της εταιρίας.

Lynk & Co 01

Οι πωλήσεις της ΕΚΚΑ Αυτοκίνητα που αφορούν στην Lynk & Co για το 2024 θα επικεντρωθούν στο μυώδες Plug-In Hybrid C-SUV, LYNK & CO 01, που στηρίζεται στην πλατφόρμα CMA της Volvo. Το 2025 θα είναι διαθέσιμα ακόμη δύο μοντέλα, το αμιγώς ηλεκτρικό B-SUV Lynk & Co 02 και το Plug-In Hybrid D-SUV Lynk & Co 08.

Photo Credit: Lynk & Co / EKKA Αυτοκίνητα