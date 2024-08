Η Lynk & Co Hellas αναπτύσσεται δυναμικά στη χώρα μας

Με νέα σημεία πώλησης και τεχνικής εξυπηρέτησης επεκτείνεται στην Ελλάδα η Lynk & CO, η οποία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στη χώρα μας πολύ πρόσφατα.

Με πλάνο ανάπτυξης που προβλέπει έως και 15 σημεία εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα, η Lynk & Co Hellas ξεκινά την επέκταση της μάρκας. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου πωλήσεων και σημείων επισκευών και συντήρησης, προσφέροντας στους καταναλωτές άμεση πρόσβαση στα καινοτόμα και τεχνολογικά προηγμένα οχήματα της Lynk & Co.

Lync & Co 01



Το πρώτο ορόσημο αυτής της δυναμικής στρατηγικής ανάπτυξης είναι το Lynk & Co Space στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 29 στο Μαρούσι, το οποίο προσφέρει στους πελάτες μια ολοκληρωμένη εμπειρία του brand Lynk & Co. Για την ενίσχυση της εξυπηρέτησης πελατών στην Αθήνα, η Lynk & Co είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τις παρακάτω συνεργασίες:

Α. Παντόπικος Ε.Π.Ε. ,Ιερά Οδό 155, Αιγάλεω ως Επίσημος Συνεργάτης Πωλήσεων και Υπηρεσιών Aftersales

,Ιερά Οδό 155, Αιγάλεω ως Επίσημος Συνεργάτης Πωλήσεων και Υπηρεσιών Aftersales PNT CARS - ΠΑΝΤΟΠΙΚΟΣ,16ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας & Θηβαΐδος 2, Κηφισιά, ως Επίσημος Συνεργάτης Υπηρεσιών Aftersales

Η εταιρεία Παντόπικος, με την εκτενή εμπειρία και τεχνογνωσία της στον τομέα της αυτοκίνησης, έχει καθιερωθεί ως αξιόπιστος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής για τα Volvo Cars. Γνωστή για τη δέσμευσή της στην ποιότητα, την τεχνική κατάρτιση και την εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών, η Παντόπικος Α.Ε. έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και την προτίμηση των καταναλωτών. Η Παντόπικος Α.Ε., στην Ιερά Οδό 155, θα λειτουργεί και ως σημείο πώλησης σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη από την επιτυχημένη φήμη της ως επισκευαστής. Αυτή η εξέλιξη στον τομέα των πωλήσεων αναδεικνύει τον ενισχυμένο ρόλο της Παντόπικος στο δίκτυο της Lynk & Co, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει τη διαρκή δέσμευσή της στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και εξειδίκευσης προς τους πελάτες της.

Lync & Co 01



Επιπλέον, η Lynk & Co Hellas ανακοινώνει την πρώτη της συνεργασία με την MAXX Motors Α.Ε.Β.Ε. η οποία αναλαμβάνει ως Επίσημος Συνεργάτης Πωλήσεων και Υπηρεσιών Aftersales στα Ιωάννινα. Αυτή η συνεργασία σηματοδοτεί την περαιτέρω επέκταση της παρουσίας της Lynk & Co στην ελληνική αγορά και ενισχύει τη διαθεσιμότητα στην περιοχή της Ηπείρου.

Lync & Co 01



Η MAXX Motors Α.Ε.Β.Ε. είναι επίσημο σημείο πώλησης των brands όπως Volvo, Kia, Jeep, Opel, Alfa Romeo, Fiat, Hyundai και Citroen. Με ισχυρή φήμη στον τομέα των υπηρεσιών αυτοκίνησης της Βόρειας Ελλάδας, η MAXX Motors είναι γνωστή για τηδέσμευσή της στην παροχή εξαιρετικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η συνεργασία με την Lynk & Co αντιπροσωπεύει ένα νέο ορόσημο στη δέσμευση της MAXX Motors για την παροχή ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων στη Βόρεια Ελλάδα.