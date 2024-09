H αυστριακή ομάδα της Formula 1 χάνει τη μία πρωτιά μετά την άλλη, καθώς έχει μείνει πίσω σε έναν τομέα που κυριαρχούσε εδώ και πολλά χρόνια.

Προτού η Red Bull Racing ξεκινήσει να κυριαρχεί στη Formula 1 είχε δείξει ορισμένα δείγματα πως οδεύει στη σωστή κατεύθυνση. Στην αυστριακή ομάδα γνώριζαν πως εάν θέλουν να κάνουν και πάλι πρωταθλητισμό έπρεπε να είναι κορυφαίοι σε όλα τα επίπεδα. Κι αυτό ακριβώς έγινε.

Πριν μπούμε στην τωρινή δεκαετία ένας τομέας στον οποίο εντυπωσίαζε ανέκαθεν η Red Bull Racing ήταν τα pit-stops. Όχι μόνο η στρατηγική του pitwall που έπεφτε συνήθως μέσα αλλά και η εκτέλεση των pit-stops είχαν γίνει το σημείο αναφοράς στο grid. H μία ταχύτερη αλλαγή ελαστικών διαδεχόταν την άλλη και τα ρεκόρ έσπαγαν συνεχώς.

Τα τελευταία χρόνια η Red Bull είχε τα ταχύτερα pit-stops, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει πλέον. Μετά από 16 αγώνες στο 2024 η Scuderia Ferrari είναι η ομάδα με τον καλύτερο μέσο όρο χρόνου αλλαγής ελαστικών. Η ιταλική ομάδα έχει Μ.Ο. στα 2,59 δευτερόλεπτα και αυτό δείχνει τη δουλειά που έχει γίνει στο Μαρανέλο τους τελευταίους μήνες.

Η δεύτερη πλέον Red Bull έχει Μ.Ο. 2,62 δλ. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε και η αλλαγή ελαστικών άνω των 6 δευτερολέπτων στη Μόντσα, στο μονοθέσιο του Μαξ Φερστάπεν. Τόσο αργές αλλαγές δεν είχαμε συνηθίσει στους «ταύρους», σε μία περίοδο γενικότερης κρίσης.

Στην 3η θέση της κατάταξης είναι η McLaren με χρόνο 2,77 δλ και ακολουθεί η Mercedes με 2,83 δλ. Από κοντά είναι και η Aston Martin με Μ.Ο. 2,85 δλ, ενώ η τελευταία ομάδα που βρίσκεται κάτω από το όριο των τριών δευτερολέπτων είναι η Alpine.

H Haas είναι στην 7η θέση με 3,35 δλ, μόλις 0,03 δλ μπροστά από τη Williams, ενώ στην 9η θέση είναι η RB με Μ.Ο. 3,51 δλ. Τελευταία και… καταϊδρωμένη είναι η Sauber με χρόνο 6,27 δλ. Στους παραπάνω χρόνους δεν περιλαμβάνονται pit-stop στα οποία έχουν γίνει επισκευές όπως αλλαγή της εμπρός αεροτομής ή έκτιση ποινής 5 ή 10 δευτερολέπτων.

