H ιταλική ομάδα προσπάθησε να εντάξει στο δυναμικό της τον αρχιμηχανικό του Μαξ Φερστάπεν, Τζιανπιέρο Λαμπιάσε, δίχως όμως με επιτυχία.

Στη Formula 1 για την επιτυχία ενός οδηγού φέρει μεγάλη ευθύνη ο αρχιμηχανικός του. Είναι τα «μάτια» του οδηγού εκτός πίστας, ο άνθρωπος ο οποίος φροντίζει ώστε όλα να κυλούν ομαλά κατά τη διάρκεια ενός αγωνιστικού τριημέρου και ανά πάσα στιγμή να είναι σε ετοιμότητα ώστε να αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε κατάσταση. Πρόκειται για έναν από τους πιο κρίσιμους ρόλους εντός μιας αγωνιστικής ομάδας μιας και η σχέση του αρχιμηχανικού και του οδηγού πρέπει να είναι αρμονική και αποτελεσματική.

Το κορυφαίο δίδυμο των τελευταίων ετών είναι αναμφίβολα των Μαξ Φερστάπεν και Τζιανπιέρο Λαμπιάσε. Οι δύο τους έχουν κατακτήσει τους τελευταίους τρεις τίτλους και οδεύουν φέτος σε ένα ακόμα πρωτάθλημα. Η συνεργασία των δύο αναμένεται να συνεχίσει για πολλά χρόνια ακόμα.

