Ο Πέκο Μπανάια της Ducati Corse ήταν ο αναβάτης που πρωταγωνίστησε στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Αγ. Μαρίνου για το MotoGP.

H μάχη για την pole position στο Grand Prix Αγίου Μαρίνου του MotoGP είχε για πρωταγωνιστή τον παγκόσμιο πρωταθλητή, Πέκο Μπανάια. Ο Ιταλός αναβάτης της Ducati έκανε εκπληκτική εμφάνιση και κατέκτησε τη δεύτερη φετινή pole position, και μάλιστα με νέο ρεκόρ πίστας.

Ο Μπανάια σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1:30,304 και ήταν σε ένα διαφορετικό επίπεδο από τον ανταγωνισμό. Η διαφορά του από τον δεύτερο, Φράνκο Μορμπιντέλι ήταν στα 0,285 δλ, με τον Ιταλό να παίρνει το καλύτερο αποτέλεσμά του μετά από 3 χρόνια. Στην 3η θέση βρέθηκε ο Μάρκο Μπετζέκι της VR46, ο οποίος σημείωσε επίσης μια τρομερή επίδοση.

Από την 4η θέση θα εκκινήσει ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Χόρχε Μαρτίν τους δύο αγώνες που ακολουθούν. Ο νικητής του Αραγκόν, Μαρκ Μάρκεθ θα είναι 9ος έπειτα από πτώση που είχε στη στροφή 15.

POOOOLE POSITION with a new lap record 🔥



How to make the Nuvola Rossa happy in Misano: a tutorial by @PeccoBagnaia 🗒️#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/KZybKjqbqd — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 7, 2024

Q1

Oι 13 αναβάτες βγήκαν στην πίστα για τις πρώτες τους προσπάθειες στη 15λεπτη διαδικασία. Από αυτήν απουσίαζε ο Τζοάν Μιρ της Honda, o οποίος όλο το τριήμερο ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα.

Αρκετοί αναβάτες είχαν την ταχύτητα για να προκριθούν στην επόμενη φάση, όμως έπρεπε να θέσουν έναν γρήγορο χρόνο. Μετά τα πρώτα περάσματα ο ταχύτερος αναβάτης ήταν ο Μπραντ Μπίντερ της KTM με χρόνο 1:31,148. Δεύτερος ήταν ο Α. Μάρκεθ της Gresini με χρόνο 95 χιλιοστά πιο αργό από τον Νοτιοαφρικανό.

Όλα όμως θα κρινόντουσαν στην τελευταία προσπάθεια του Q1. Ο Μπραντ Μπίντερ βελτίωσε αρχικά την ταχύτερη επίδοση, όμως ο Α. Μάρκεθ βελτίωσε ακόμη περισσότερο και σημείωσε το 1:30,903. Ο μόνος που μπορούσε να τους χαλάσει το «πάρτι» ήταν ο Α. Εσπαργκαρό, ο οποίος έκανε λάθος στον τελευταίο τομέα της πίστας κι έμεινε 3ος.

Q2

H μάχη της pole position ξεκίνησε με τους αναβάτες να βγαίνουν στην πίστα για τα πρώτα τους περάσματα. Ο Μπανάια σημείωσε έναν εξαιρετικό χρόνο στο 1:30,581 με τον Μαρτίν να είναι 64 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω του. Τρίτος μετά από δύο γρήγορα περάσματα ήταν ο Πέδρο Ακόστα και τέταρτος ο Μ. Μάρκεθ.

Με τους αναβάτες να έχουν επιστρέψει στα pits, η υπόλοιπη κατάταξη είχε ως εξής: Α. Μάρκεθ, Κουαρταραρό, Μπετζέκι, Μπίντερ, Μίλερ, Βινιάλες και Μορμπιντέλι.

Ο Μπανάια στη δεύτερη προσπάθειά του κατέρριψε το ρεκόρ πίστας με το 1:30,304 και στη 2η θέση ανέβηκε προσωρινά ο Φράνκο Μορμπιντέλι. Σε εκείνο το σημείο είχε πτώση ο Μ. Μάρκεθ στη στροφή 15.

A costly one 💥😱@marcmarquez93 has gone down at T15 and he's now down in 9th ⚠️#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/0nMSZJtUDG September 7, 2024

Στη συνέχεια ελάχιστοι αναβάτες κατάφεραν να βελτιώσουν το χρόνο τους, με τον Μαρτίν να είναι υπό πίεση. Ο Μπετζέκι είχε γράψει την 3η ταχύτερη επίδοση και είχε ρίξει τον Ισπανό εκτός της πρώτης σειράς της εκκίνησης.

On-form 💪



It wasn't a fluke for Bez in FP2! He secures a front-row start on home soil ✅#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/EpmqxZ6YZP — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 7, 2024

Οι κατατακτήριες δοκιμές ολοκληρώθηκαν με τον Μπανάια στην pole και τους Μορμπιντέλι, Μπετζέκι στην πρώτη σειρά της εκκίνησης. Ακολούθησαν οι Μαρτίν, Ακόστα, Μπίντερ, Α. Μάρκεθ, Μπαστιανίνι, Μ. Μάρκεθ, Κουαρταραρό, Βινιάλες και Μίλερ.

Η δράση συνεχίζεται στις 16:00 ώρα Ελλάδος με τον Αγώνα Σπριντ.

Αποτελέσματα QP Grand Prix Αγίου Μαρίνου

Q2

Q1

Φωτογραφίες: Ducati