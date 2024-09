Ο Πέκο Μπανάια της Ducati Corse ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στη δεύτερη και χρονομετρημένη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του MotoGP στο Μιζάνο.

Η δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Αγίου Μαρίνου, το δέκατο τρίτο της φετινής σεζόν του MotoGP. Οι αναβάτες του παγκοσμίου πρωταθλήματος είχαν στη διάθεσή τους 60 λεπτά ώστε να βελτιώσουν τις μοτοσικλέτες τους και να σημειώσουν μια καλή προσπάθεια. Η διαδικασία έκρινε τις συμμετοχές σε Q1 και Q2 των αυριανών κατατακτήριων δοκιμών.

Ταχύτερος αναβάτης στο απογευματινό σκέλος του GP Αγ. Μαρίνου ήταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Πέκο Μπανάια. Ο Ιταλός αναβάτης της Ducati σημείωσε στο τέλος της περιόδου χρόνο 1:30,685, ο οποίος είναι ο ταχύτερος της ημέρας και τρία δέκατα του δευτερολέπτου μακριά από το απόλυτο ρεκόρ πίστας. Η επίδοσή του ήταν εντυπωσιακή καθώς άφησε κατά 0,185 δλ πίσω του τον νικητή του αγώνα στην Αραγονία, Μαρκ Μάρκεθ, της Gresini Racing.

This definitely deserves a round of applause 👏



Sore, bruised but quickest on Friday at home! 🔥



Job done with top honours from @PeccoBagnaia 🙌#SanMarinoGP 🇸🇲

Ο Χόρχε Μαρτίν δεν είχε απάντηση στο χρόνο των παραπάνω αντιπάλων του και ήταν στην 3η θέση της κατάταξης, 0,281 δλ μακριά από την κορυφή. Πίσω του για μόλις 1 χιλιοστό του δευτερολέπτου ήταν ο teammate του στην Pramac Racing, Φράνκο Μορμπιντέλι.

Στην 5η θέση ήταν ο Ενέα Μπαστιανίνι με τη δεύτερη GP24 της Ducati. Έκτος, μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον Μπανάια ήταν ο Πέδρο Ακόστα, ο οποίος ξεπέρασε τον Μάρκο Μπετζέκι της VR46 και τον Μάβερικ Βινιάλες της Aprilia. O Φάμπιο Κουαρταραρό έκανε φοβερή δουλειά και πήρε την 9η θέση, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Τζακ Μίλερ της KTM.

A strong display from @FabioQ20 so far 💪😈



He's up to 4th after his previous lap time was cancelled due to track limits 👊#SanMarinoGP 🇸🇲

Οι παραπάνω αναβάτες πήραν το εισιτήριο για την απευθείας συμμετοχή στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου. Η μάχη για την pole position στο Μιζάνο θα ξεκινήσει στις 11:50 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα Χρονομετρημένες Ελεύθερες Δοκιμές, MotoGP Μιζάνο

