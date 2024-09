Ο Μονεγάσκος θέλει να… προσγειώσει την ιταλική ομάδα έπειτα από τη μαεστρική νίκη μέσα στη Μόντσα, μπροστά σε χιλιάδες τιφόζι.

Για πρώτη φορά μετά το Grand Prix Μονακό, η Scuderia Ferrari είδε τον Σαρλ Λεκλέρ να ανεβαίνει στο κορυφαίο σκαλί βάθρου σε αγώνα της Formula 1. O Μονεγάσκος κατάφερε να κερδίσει στο GP Ιταλίας και έδωσε τεράστια χαρά στους χιλιάδες τιφόζι που κατέκλεισαν την πίστα.

Η επιστροφή στις νίκες για τον Λεκλέρ και τη Ferrari δεν σημαίνει πως τα προβλήματα της ιταλικής ομάδας τελείωσαν. Η Μόντσα είναι μια πίστα με ιδιαίτερες απαιτήσεις από τα μονοθέσια και αυτές που ακολουθούν είναι μία πολύ διαφορετική πρόκληση.

