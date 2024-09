Ανακούφιση επικρατεί στις τάξεις της αυστριακής ομάδας καθώς βρέθηκε η πηγή των προβλημάτων που την ταλαιπωρούν με την RB20.

Σε μυστήριο εξελίσσεται η φετινή χρονιά της Red Bull Racing στη Formula 1. H αυστριακή ομάδα που έκανε 22 νίκες σε 23 αγώνες το 2023 και φέτος ξεκίνησε με εξαιρετικό τρόπο τη σεζόν, έχει φτάσει στο σημείο να τερματίζει εκτός της πρώτης 5άδας σε αγώνες.

Τα προβλήματα που ταλαιπωρούν τους «ταύρους» είναι πολλά και πλέον κινδυνεύουν να χάσουν τόσο το πρωτάθλημα οδηγών όσο και των κατασκευαστών. Μιλώντας για τα προβλήματα της RB20, o σύμβουλος της Red Bull σε θέματα F1/motorsport, Χέλμουτ Μάρκο, εξήγησε τους λόγους που δεν βλέπουμε τον Φερστάπεν πλέον να κυριαρχεί.

«Ο Μαξ δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ικανότητές του να πιέσει στο όριο διότι το μονοθέσιο δεν του το επιτρέπει και αντιδράει απρόβλεπτα. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μας δημιουργούν προβλήματα. Με τις αναβαθμίσεις κάποια στιγμή χάσαμε τη σωστή ισορροπία στο μονοθέσιο και κάποια στιγμή την ικανότητά του να κινείται γρήγορα», ανέφερε.

Το πρόβλημα που έχουν ανακαλύψει στη Red Bull Racing είναι στην κατεύθυνση εξέλιξης του μονοθεσίου τους. Ο Αυστριακός αποκάλυψε πως ο Φερστάπεν βρήκε πού ακριβώς υστερεί η RB20 και το πώς θα κινηθούν στους επόμενους αγώνες.

«Ο Μαξ ανακάλυψε το Σάββατο στις κατατακτήριες ποια είναι η αδυναμία του μονοθεσίου. Μαζί με τους μηχανικούς πάρθηκε μια απόφαση για το πώς θα βελτιώσουμε το μονοθέσιο για να το κάνουμε ταχύτερο. Αυτό που αποφασίσαμε είναι πως θα βάλουμε παλιά εξαρτήματα στο μονοθέσιο μέχρι να βρούμε το σημείο στο οποίο κάναμε τη λάθος στροφή στην εξέλιξη. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Ξεκινάμε από το Μπακού και είμαστε αισιόδοξοι», ανέφερε ο Μάρκο.

