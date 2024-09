F1 - Το άγγιγμα του μηχανικού που στοίχισε στον Ρικάρντο 10 δευτερόλεπτα

O λόγος για τον οποίο επιβλήθηκε στον Αυστραλό οδηγό της RB ποινή 10 δευτερολέπτων.

Ποινή στην... ποινή για τον Ντάνιελ Ρικάρντο στο Grand Prix Ιταλίας. Αρχικά στον οδηγό της RB επιβλήθηκε από τους αγωνοδίκες ποινή 5 δευτερολέπτων για το συμβάν με τον Νίκο Χούλκενμπεργκ στον εναρκτήριο γύρο του αγώνα.

Όταν ο Αυστραλός μπήκε στα pits για αλλαγή ελαστικών, οι μηχανικοί της RB θα έπρεπε να περιμένουν 5 δλ. πριν αγγίξουν το μονοθέσιο.

Όπως όμως φαίνεται στις φωτογραφίες, ένας μηχανικός... ξεχάστηκε και άγγιξε την εμπρός αεροτομή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να επιβληθεί στον Ρικάρντο επιπλέον ποινή 10 δευτερολέπτων.

I'm not fan of Daniel Ricciardo, by any means, but that 10 second penalty is nonsense. No advantage was gained by the pit engineer touching a wing. Come on now...#Formula1 #F1 #SkyF1 #ESPNF1 pic.twitter.com/sRxRknrmof