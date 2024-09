Σαν Σήμερα: Το... πάρτι του Χάμιλτον στο «σπίτι» της Ferrari (vid)

Η νέα εβδομάδα ξεκινάει γεμάτη με σπουδαία γεγονότα από τον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού στο «ρεπερτόριο» του Σαν Σήμερα.

Πριν από 6 ολόκληρα χρόνια ζήσαμε μία από τις μεγαλύτερες μάχες στη Μόντσα στη σύγχρονη εποχή της Formula 1 με ένα Grand Prix που τα είχε όλα. Επιπλέον θα μάθουμε πώς ο Ρομέν Γκροζάν έκανε μια από τις μεγαλύτερες γκάφες της καριέρας του και πώς σημειώθηκε μία ακόμη νίκη του Μίκαελ Σουμάχερ στο Σπα. Στο MotoGP θα μάθουμε τι έγινε στην επιστροφή του Αγίου Μαρίνου στο αγωνιστικό πρόγραμμα το 2007.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 2/9, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1966, γεννήθηκε ο Ολιβιέ Πανίς. Ο Γάλλος αγωνίστηκε στην F1 από το 1994 έως το 2004, σε ένα διάστημα όπου έλαβε συμμετοχή σε 157 Grand Prix με τις ομάδες των Ligier, Prost, BAR και Toyota. Μάλιστα ήταν ιδιαίτερα ικανός στην παροχή χρήσιμων δεδομένων και πληροφοριών γύρω από τις ρυθμίσεις των μονοθεσίων που οδηγούσε, αλλά η καριέρα του πήρε μια καθοδική πορεία μετά το 1997 σοβαρού τραυματισμού στο GP Καναδά. Η μία και μοναδική του νίκη στο πρωτάθλημα, στο GP Μονακό του 1996, αποτελεί ιστορικό στιγμιότυπο. Είχε εκκινήσει μόλις 14ος και κέρδισε εντυπωσιακά, σε έναν αγώνα που είδε μόλις 3 μονοθέσια να τερματίζουν. Μεταξύ των διακρίσεών του περιλαμβάνεται και ένας τίτλος στην παλιά και ανταγωνιστική Formula 3000 (1993), καθώς και μια νίκη στις 12 ώρες του Σίμπρινγκ. Πλέον διευθύνει τη δική του αγωνιστική ομάδα στους αγώνες αντοχής.

Σαν σήμερα το 1990, γεννήθηκε ο Μάρκους Έρικσον. Ήδη από τα πρώτα του βήματα στις μικρές κατηγορίες μονοθεσίων, ο Έρικσον είχε αποτελέσει μια περίπτωση σταθερού αλλά όχι τόσο εντυπωσιακού οδηγού, μετρώντας τίτλους στη Βρετανική Formula BMW και την Ιαπωνική F3. Σταδιακά καθιερώθηκε στον ευρωπαϊκό χώρο και, μάλιστα, το 2009 είχε οδηγήσει για την Brawn GP σε ένα τριήμερο τεστ της F1 στη Χερέθ για νεαρούς οδηγούς. Ωστόσο, η πόρτα της F1 ουσιαστικά άνοιξε για τον Έρικσον το 2014. Ο Σουηδός πήρε το ντεμπούτο του με την παραπαίουσα ομάδα της Caterham πριν αυτή διαλυθεί το 2015, πήρε μετεγγραφή στη Sauber (νυν Alfa Romeo) και την εκπροσώπησε έως το 2018, επιτυγχάνοντας ελάχιστους τερματισμούς στους βαθμούς. Από το 2019 μέχρι και σήμερα, ο Έρικσον δραστηριοποιείται ενεργά στο IndyCar και βελτιώνεται συνεχώς, οδηγώντας από το 2020 για την Chip Ganassi Racing. Μάλιστα μετρά μία νίκη στα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης.

The top moment of 2022?@Ericsson_Marcus holding off Pato O'Ward for the Indy 500 win. pic.twitter.com/AgQBrY3PlQ