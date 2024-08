Με τον Βρετανό να θέτει υπό αμφισβήτηση την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος από τον Μαξ Φερστάπεν, στη Red Bull Racing περνούν σε επικοινωνιακή αντεπίθεση.

Η Formula 1 επέστρεψε στην αγωνιστική δράση με το Grand Prix Ολλανδίας όπου o Λάντο Νόρις έδειξε ότι έχει το μομέντουμ. Ο Βρετανός οδηγός έκανε την καλύτερη φετινή του εμφάνιση και συνέτριψε τον ανταγωνισμό, κατακτώντας τη δεύτερη φετινή του νίκη.

Στα αποτελέσματα του Ζάντβορτ άφησε πίσω του τον Μαξ Φερστάπεν κατά 22,9 δλ και αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου στη φετινή σεζόν. Παρά την επιβλητική εμφάνιση της McLaren, στη Red Bull Racing δεν φοβούνται πως η «ζυγαριά θα γείρει» προς το μέρος των Βρετανών στο πρωτάθλημα.

