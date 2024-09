Μπορεί οι εκκινήσεις του Βρετανού να έχουν προκαλέσει αρνητικές εντυπώσεις στους φίλους της Formula 1, υπάρχει ένας άλλος οδηγός που χάνει κατά μέσο όρο περισσότερες θέσεις.

Εάν κάτι χαρακτηρίζει τον Λάντο Νόρις στη φετινή σεζόν της Formula 1 είναι το γεγονός πως δεν έχει συνέπεια στις εκκινήσεις. Ο Βρετανός μετρά τέσσερις pole position στο 2024 και δεν έχει καταφέρει να διατηρήσει την πρωτοπορία σε κανέναν αγώνα.

Δεν είναι όμως τα Grand Prix που εκκινεί από την πρώτη θέση το πρόβλημα. Στο GP Βελγίου έκανε ένα κομβικής σημασίας λάθος στην εκκίνηση πατώντας εκτός πίστας δίχως να τον ωθήσει άλλος οδηγός και έχασε πολύτιμες θέσεις.

The finest of margins proving crucial off the line as Max Verstappen stormed into the lead at Turn 1 🤏 #F1 #DutchGP @awscloud #F1Insights pic.twitter.com/Q4XMpDAvqf

Ο Νόρις μετά από 16 αγώνες στο φετινό πρωτάθλημα δεν έχει κερδίσει καμία θέση στον εναρκτήριο γύρο, κάτι το οποίο θέλει να αλλάξει σύντομα. Συνολικά ο 24χρονος Βρετανός χάνει 0,7 θέσεις ανά αγώνα στον πρώτο γύρο.

Όμως υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος κάνει χειρότερες εκκινήσεις. Πρόκειται για τον Ντάνιελ Ρικάρντο της RB. O Αυστραλός μαζί με τον Νόρις είναι οι μοναδικοί οδηγοί που δεν έχουν κερδίσει θέση στον πρώτο γύρο αγώνων. Σαν να μην έφτανε αυτό, χάνει κατά μέσο όρο 1,1 θέσεις από τη στιγμή που θα σβήσουν τα κόκκινα φώτα έως ότου περάσει τη γραμμή χρονομέτρησης της πίστας για πρώτη φορά. Σίγουρα αυτό δεν βοηθάει την προσπάθειά του να παραμείνει στη Formula 1 και το 2025.

Όσον αφορά τις κερδισμένες θέσεις στον πρώτο γύρο των Grand Prix, στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται ο Κέβιν Μάγκνουσεν της Haas, ο οποίος έχει μέσο όρο 1,6 θέσεις. Δεύτερος είναι ο Έστεμπαν Οκόν της Alpine με +0,9 θέσεις και τρίτος ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes με +0,4 θέσεις.

Pierre Gasly had plenty of joy around the outside of Turn 1 at Zandvoort 🔥



A mega drive to secure precious points for Alpine 📈#F1 #DutchGP pic.twitter.com/DC3NmXUWk3