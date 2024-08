O Ισπανός οδηγός της Βρετανικής ομάδας εθεάθη να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο μονοθέσιο της McLaren μετά τον αγώνα του Ζάντβορτ.

Στο Grand Prix Ολλανδίας η McLaren Racing εμφανίστηκε με μία αναβαθμισμένη MCL38 και με τον Λάντο Νόρις σάρωσε τον ανταγωνισμό. Ο Βρετανός κέρδισε με σχετική άνεση τον αγώνα της Κυριακής αφήνοντας τον δεύτερο Μαξ Φερστάπεν 22,9 δλ μακριά.

Η κυρίαρχη εμφάνιση της McLaren στο Ζάντβορτ δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς πολλές ομάδες και οδηγοί έμειναν έκπληκτοι από την ταχύτητα της MCL38. Κάποιοι βρήκαν μάλιστα την ευκαιρία να εξετάσουν το πορτοκαλί μονοθέσιο.

LANDO NORRIS WINS THE DUTCH GRAND PRIX!!! 🤩



An absolutely dominant drive from the @McLarenF1 driver 💪#F1 #DutchGP pic.twitter.com/ssdC7BxnC9