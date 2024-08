Απόλυτη κυριαρχία του Λάντο Νόρις και της McLaren στο GP Ολλανδίας, που πήραν τη νίκη με μεγάλη διαφορά, στο βάθρο ο Λεκλέρ με τη Ferrari.

Το Grand Prix Ολλανδίας, ο 15ος φετινός αγώνας της Formula 1 για το 2024, δεν είχε δει άλλο νικητή εκτός από τον Μαξ Φερστάπεν τα τελευταία τρία χρόνια που επέστρεψε στο καλεντάρι. Στον αγώνα του 2024 όμως ο Λάντο Νόρις με τη McLaren κυριάρχησε απόλυτα, παίρνοντας μια εύκολη -όπως εξελίχθηκε- νίκη. Ο Φερστάπεν με τη Red Bull έμεινε στη 2η θέση ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ με την -όχι ιδιαίτερα ανταγωνιστική- Ferrari έκανε έναν από τους καλύτερους φετινούς του αγώνες και ανέβηκε στο βάθρο, παίρνοντας την 3η θέση στον αγώνα.

LANDO NORRIS WINS THE DUTCH GRAND PRIX!!! 🤩



An absolutely dominant drive from the @McLarenF1 driver 💪#F1 #DutchGP pic.twitter.com/ssdC7BxnC9 — Formula 1 (@F1) August 25, 2024

Εκκίνηση

Με σχετικά καλό καιρό και σε στεγνή πίστα, 19 μονοθέσια πήραν τις θέσεις τους στο grid του Ζάντβορτ, καθώς ο Μάγκνουσεν ξεκινούσε από το pit lane. Όλοι οι οδηγοί της πρώτης 10άδας είχαν επιλέξει τη μεσαία (κίτρινη) γόμα της Pirelli, ενώ ο Χάμιλτον πιο πίσω (στη 14η θέση) ξεκινούσε με τη μαλακή (κόκκινη).

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα, ο Μαξ Φερστάπεν ξεκίνησε πολύ καλύτερα από τον Λάντο Νόρις και έστριψε πρώτος, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ πέρασε τον Όσκαρ Πιάστρι για να πάρει την 3η θέση από τον Αυστραλό που έμεινε 4ος και δέχτηκε γι λίγο πίεση από το Σαρλ Λεκλέρ, που πέρασε τον Σέρχιο Πέρεζ. Πιο πίσω, ο Λούις Χάμιλτον κέρδισε δύο θέσεις και ανέβηκε στη 12η.

LAP 1/72



Verstappen opens up a gap to Norris and Russell is up to third ahead of Piastri 👀#F1 #DutchGP pic.twitter.com/1kVFVj1U6a — Formula 1 (@F1) August 25, 2024

Πλεονέκτημα Φερστάπεν

Στους πρώτους γύρους, ο Φερστάπεν αμέσως ξέφυγε πάνω από ένα δευτερόλεπτο από τον Νόρις και βγήκε εκτός του DRS του Βρετανού της McLaren. Ο Ράσελ κρατούσε δύσκολα πίσω του τον Πιάστρι, ο οποίος είχε μεν τη βοήθεια του DRS αλλά δεν κατάφερνε να περάσει, ενώ πίσω του είχε σχηματιστεί ένα «τρενάκι» από τους Λεκλέρ και Πέρεζ.

Ο Σάινθ κέρδισε άλλη μία θέση, περνώντας τον Αλόνσο, ανέβηκε στην 8η θέση και αμέσως άρχισε να πιέζει τον Γκασλί για την 7η, τον οποία κατάφερε επίσης να περάσει. Ο Χάμιλτον πέρασε σχετικά δύσκολα τον Χούλκενμπεργκ και ανέβηκε 11ος, βάζοντας στο στόχαστρο τον Στρολ και τη βαθμολογούμενη 10άδα.

Αντεπίθεση Νόρις

Με το πέρασμα των γύρων, ο Νόρις ανέβασε το ρυθμό του και έφτασε πιο κοντά στον Φερστάπεν, φτάνοντας μάλιστα κατά περιπτώσεις σε ακτίνα DRS. Εκμεταλλευόμενος ένα μικρό λάθος του Ολλανδού έφτασε πολύ κοντά του και κατάφερε να τον περάσει σχετικά εύκολα στο 18ο γύρο, σε ένα σημείο του αγώνα που ομάδες και οδηγοί έπρεπε να αποφασίσουν αν θα κάνουν ένα ή δύο pit stop.

LAP 18/72



Norris applies even more pressure and Verstappen has to yield



Lando dives down the inside around Turn 1 and now leads!! #F1 #DutchGP pic.twitter.com/nontaRfqWv — Formula 1 (@F1) August 25, 2024

Όσο συνέβαιναν αυτά, ο Λεκλέρ συνέχιζε να πιέζει τον Πιάστρι για την 4η θέση αλλά να μην μπορεί να περάσει. Αντιθέτως, λίγο πιο πίσω ο Χάμιλτον πέρασε και τις δύο Aston Martin των Στρολ και Αλόνσο για να ανέβει στην 9η θέση και να αρχίσει να επιτίθεται στον Γκασλί.

Στρατηγικές κινήσεις

Ο Λούις Χάμιλτον είχε ξεκινήσει με τη μαλακή γόμα και ήταν φυσιολογικά ήταν ο πρώτος από τους πρωτοπόρους που μπήκε για pit stop στον 24ο γύρο. Ο Λεκλέρ μπήκε ένα γύρο αργότερα, με σκοπό να κάνει το undercut στον Πιάστρι και πιθανώς στον Ράσελ. Η στρατηγική της Ferrari λειτούργησε και ο Μονεγάσκος βρέθηκε μπροστά από τον Ράσελ, που σταμάτησε ένα γύρο αργότερα, ενώ ο Πιάστρι παρέμεινε στην πίστα.

Ο Νόρις στο μεταξύ «πετούσε» στην πρώτη θέση και και μέχρι να μπει στα pit ο Φερστάπεν, στον 28ο γύρο, είχε φτιάξει μια διαφορά που ξεπερνούσε τα 6 δευτερόλεπτα. Για να καλύψει τον Φερστάπεν, ο Νόρις έκανε το pit stop του ένα γύρο αργότερα, επιστρέφοντας στην πίστα με άνεση μπροστά από τον Ολλανδό, παρά το σχετικά αργό pit stop.

LAP 29/72



Our race leader pits



It's a decent stop and, crucially, Norris returns to the track in front of Verstappen #F1 #DutchGP pic.twitter.com/bNu1djv0JC — Formula 1 (@F1) August 25, 2024

Έτσι, στην πρωτοπορία βρέθηκε ο Πιάστρι, με τον Σάινθ στη 2η θέση, αφού οι δύο τους δεν είχαν μπει ακόμα για το δικό τους pit stop, ακολουθώντας μια ελαφρώς διαφορετική στρατηγική. Ο Σάινθ σταμάτησε νωρίς και άλλαξε ελαστικά αλλά ο Πιάστρι έκανε ένα πολύ μεγάλο stint και φτάσαμε στον 34ο γύρο για να κάνει το pit stop του. Ο Αυστραλός επέστρεψε στην πίστα στην 5η θέση, πίσω από τους Λεκλέρ και Ράσελ, αλλά με αρκετά πιο φρέσκα ελαστικά.

Άνετο προβάδισμα

Όταν καταλάγιασε η σκόνη των pit stop, ο Νόρις βρέθηκε στην πρωτοπορία του αγώνα, με μια σημαντική διαφορά 8 δευτερολέπτων από τον Φερστάπεν, η οποία μάλιστα αυξανόταν όσο περνούσαν οι γύροι. Η έκπληξη ήταν η 3η θέση του Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος μετά τις κατατακτήριες έλεγε ότι μόνο με ένα θαύμα θα βρισκόταν στο βάθρο.

Τον οδηγό της Ferrari είχαν βάλει στο στόχαστρο ο Ράσελ και ο Πιάστρι που τον ακολουθούσαν. Ο Πιάστρι έδειχνε να εκμεταλλεύεται επιτέλους την ταχύτητα της McLaren και πλησίαζε γοργά τον Ράσελ, τον οποίο έφτασε σχεδόν αμέσως. Οι Πέρεζ και Σάινθ βρίσκονταν στην 6η και 7η θέση αντίστοιχα ενώ ο Χάμιλτον είχε ανέβει στην 8η. Ο Χούλκενμπεργκ έκανε μοναχικό αγώνα στην 9η θέση αλλά για τη 10η δινόταν επικές μάχες ανάμεσα Γκασλί, Αλόνσο, Άλμπον και Στρολ.

Άλλες Ferrari στον αγώνα

Ο Πιάστρι με το ταχύτερο μονοθέσιο και τα πιο φρέσκα ελαστικά πέρασε εύκολα τον Ράσελ και ανέβηκε στην 4η θέση. Επόμενος στόχος ήταν ο Λεκλέρ και η 3η θέση, ενώ με 30 γύρους να απομένουν, ο Φερστάπεν και η 2η θέση έδειχναν να είναι εφικτά. Ο Πιάστρι έφτασε πίσω από τον Λεκλέρ αλλά ο οδηγός της Ferrari δεν του έδινε τη δυνατότητα να προσπεράσει.

LAP 52/72



Leclerc is doing a great job of holding Piastri at bay 💪



But there's a long way to go...#F1 #DutchGP pic.twitter.com/L6hr3lNPwl — Formula 1 (@F1) August 25, 2024

Ο Σάινθ λίγο πιο πίσω έκανε επίσης πολύ καλό αγώνα, καθώς πέρασε τον Πέρεζ και ανέβηκε στην 7η θέση. Οι Red Bull έδειχναν εκτός ρυθμού στην Ολλανδία αφού και ο Φερστάπεν, που βρισκόταν στη 2η θέση, είχε μείνει 14 δευτερόλεπτα πίσω από τον Νόρις και η διαφορά άνοιγε συνεχώς.

Ο Σάινθ μάλιστα κέρδισε άλλο μία θέση, όταν ο Ράσελ μπήκε στα pit για μια δεύτερη αλλαγή ελαστικών, από σκληρά σε μαλακά, όπως είχε κάνει και ο Χάμιλτον νωρίτερα, και έπεσε 7ος, ανεβάζοντας τον Ισπανό της Ferrari στην 5η θέση.

Κάνοντας ένα «Φερστάπεν» μέσα στην Ολλανδία

Μέχρι το τέλος η διαφορά ανάμεσα Νόρις και τον Φερστάπεν συνέχισε να μεγαλώνει και ο οδηγός της McLaren είδε πρώτος την καρό σημαία και πανηγύρισε τη δεύτερη φετινή του νίκη πάνω από 20 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Φερστάπεν, κάτι που τα τελευταία χρόνια έχουμε δει να το κάνει μόνο ο Ολλανδός στους αντιπάλους του. Ο Φερστάπεν πήρε τη 2η θέση και μάλλον πρέπει να είναι ικανοποιημένος από αυτήν, καθώς η Red Bull έδειξε να είναι μακριά από το ρυθμό του πρώτου.

Fireworks greet Norris as he crosses the line 20 seconds ahead of Max Verstappen in second place. Charles Leclerc takes the final podium spot 🎇#F1 #DutchGP pic.twitter.com/OmMcDP6g2d — Formula 1 (@F1) August 25, 2024

Για την 3η θέση δόθηκε μια ανέλπιστη μάχη ανάμεσα στον Λεκλέρ με τη Ferrari και τον Πιάστρι με τη ΜcLaren, την οποία κέρδισε ο Μονεγάσκος και ανέβηκε στο βάθρο για δεύτερο αγώνα στη σειρά. Ο Πιάστρι τερμάτισε στην 4η θέση και ακολούθησαν οι Σάινθ, Πέρεζ, Ράσελ, Χάμιλτον, Γκασλί και Αλόνσο.

Το πρόγραμμα της Formula 1 συνεχίζεται χωρίς διακοπή, με το GP Ιταλίας στη θρυλική Μόντσα να ακολουθεί το επόμενο Σαββατοκύριακο (30 Αυγούστου - 1 Σεπτεμβρίου).

» Οι βαθμολογίες της Formula 1 μετά το GP Ολλανδίας

Αποτελέσματα

