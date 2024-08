Ο Νόρις πήρε πίσω το αίμα όσων συνέτριβε ο Φερστάπεν τόσα χρόνια

Ο πρώτος αγώνας μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα της Formula 1 στην Ολλανδία έφερε μια κυριαρχία που λίγοι περίμεναν.

Ο Λάντο Νόρις έδωσε ένα ηχηρό χαστούκι στον Μαξ Φερστάπεν στο GP Ολλανδίας, σπάζοντας την απόλυτη κυριαρχία του Ολλανδού στη δική του πίστα, το Ζάντβορτ, και μάλιστα στο 200ό grand prix του Φερστάπεν στη Formula 1. Στον 15ο φετινό αγώνα, ο Νόρις και η McLaren πήραν μια εκδικητική νίκη για όλους όσοι βρέθηκαν στο διάβα του Φερστάπεν και της Red Bull τα τελευταία χρόνια.

Το GP της Ολλανδίας είχε πάντα μια ειδική σημασία για τον Φερστάπεν. Από την επιστροφή της πίστας στο καλεντάρι της F1 το 2021, μόνο εκείνος είχε καταφέρει να πάρει pole position και νίκη. Η ορμητική υποστήριξη των οπαδών και η γνώση της πίστας τον καθιστούσαν αδιαφιλονίκητο φαβορί. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως κάποιος θα μπορούσε να τον απειλήσει μέσα στο σπίτι του - μέχρι που εμφανίστηκε ο Νόρις και τον πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα για όλες τις συντριπτικές του νίκες.

Ο Νόρις πήρε πίσω το αίμα όλων όσων συνέτριβε ο Φερστάπεν τα τελευταία χρόνια. Ο τρόπος με τον οποίο νίκησε στο Ζάντβορτ ήταν ακριβώς ό,τι ο Ολλανδός είχε κάνει τόσες φορές: κυριαρχική ταχύτητα, απόλυτος έλεγχος και η ικανότητα να αυξάνει συνεχώς τη διαφορά, αφήνοντας τον αντίπαλό του ανήμπορο να αντιδράσει. Η εκκίνηση ήταν το μοναδικό εμπόδιο για τον Νόρις, αλλά ακόμα και αφού έχασε την πρώτη θέση, επέστρεψε δυναμικά και δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης.

Αυτό που κάνει αυτή τη νίκη τόσο σημαντική είναι η αίσθηση της αδυναμίας που ένιωσε ο Φερστάπεν. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, βρέθηκε να παρακολουθεί τη διαφορά να αυξάνεται εναντίον του, και αυτός δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Είναι ακριβώς αυτό που είχαν βιώσει πολλοί άλλοι οδηγοί απέναντί του, και αυτή τη φορά, ο Φερστάπεν ήταν αυτός που γεύτηκε το πικρό φάρμακο που ο ίδιος είχε προσφέρει σε τόσους άλλους.

Η νίκη αυτή δεν είναι μόνο μια νίκη για τη McLaren, αλλά και ένα καμπανάκι κινδύνου για τη Red Bull. Ο Σέρχιο Πέρεζ, που θα έπρεπε να είναι ο «δεύτερος πυλώνας» της ομάδας, βρίσκεται σταθερά εκτός διεκδίκησης θέσεων στο βάθρο και αυτό αφήνει τον Φερστάπεν εκτεθειμένο. Με τη διαφορά στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών να έχει πέσει στους 30 βαθμούς, το προσπέρασμα από τη McLaren θεωρείται πλέον βέβαιο - και μάλιστα φαίνεται ότι θα έρθει συντομότερα παρά αργότερα.

