Έπειτα από την «σκληρή» ήττα στον εντός έδρας αγώνα του από τη McLaren του Λάντο Νόρις, ο Ολλανδός πρωταθλητής δεν έχει σίγουρη την κατάκτηση του φετινού τίτλου.

Η νίκη του Λάντο Νόρις στο Grand Prix Ολλανδίας ήταν μία δήλωση πως τόσο ο Βρετανός όσο και η McLaren Racing έχουν σοβαρές βλέψεις για τη συνέχεια του φετινού πρωταθλήματος. Ο 24χρονος κατέκτησε με άνεση τη δεύτερη φετινή του νίκη αφήνοντας 22,9 δλ πίσω του τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing.

Η διαφορά αυτή είναι τεράστια αν αναλογιστούμε πώς έχει εξελιχθεί η φετινή αγωνιστική σεζόν. Αυτό υπέπεσε στην προσοχή του Μαξ Φερστάπεν και τον κάνει πλέον να ανησυχεί πραγματικά για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

«Δεν περίμενα να κερδίσω. Μετά τις ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής και τις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου ήξερα πως ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Προσπάθησα να κάνω τα πάντα. Προς το τέλος του αγώνα άρχισα να βρίσκω ρυθμό αλλά δεν ήταν κάτι το σημαντικό. Η διαφορά από τον Λάντο ήταν πολύ μεγάλη και δεν μου αρέσει να βλέπω κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή», δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα στο Ζάντβορτ.

Επιπλέον τόνισε πως παρά τη διαφορά των 70 βαθμών στο πρωτάθλημα οδηγών, δεν είναι σίγουρος πως θα καταφέρει να διατηρήσει τον τίτλο του: «Θα είναι πολύ δύσκολο να μείνουμε μπροστά και στα δύο πρωταθλήματα. Πρέπει να ξεκινήσουμε να κερδίζουμε αγώνες και πάλι για να σιγουρέψουμε τα πρωταθλήματα. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που πρέπει να αναλύσουμε και πολλά που πρέπει να κάνουμε».

Norris makes his move, takes the lead... and never looked back 💪#F1 #DutchGP pic.twitter.com/8eQNr2fRhJ