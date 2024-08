Ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari μίλησε για το απρόσμενο αποτέλεσμα που πήρε στον αγώνα της Formula 1 στο Ζάντβορτ.

Έπειτα από τις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ολλανδίας, όλα έδειχναν πως αυτό που περίμεναν στη Scuderia Ferrari ήταν να τελειώσει ο αγώνας και να στρέψουν την προσοχή τους στη Μόντσα. Τα πράγματα εξελίχθηκαν όμως διαφορετικά, μιας και στον αγώνα του Ζάντβορτ ο Σαρλ Λεκλέρ κατάφερε να πάρει την 3η θέση και να ανέβει στο βάθρο των νικητών.

Ο Μονεγάσκος οδηγός ήταν έκπληκτος με την ταχύτητα που είχε η SF-24 και το γεγονός πως έμεινε χαρούμενος με μια 3η θέση: «Είμαι πραγματικά έκπληκτος. Δεν είμαι συνήθως χαρούμενος με μία 3η θέση όμως με το σημερινό αγώνα πρέπει να είμαστε πολύ χαρούμενοι με τη δουλειά που κάναμε. Από την Παρασκευή δυσκολευόμασταν και ήταν ένα πολύ δύσκολο τριήμερο για την ομάδα. Στον αγώνα βρήκαμε έναν καλύτερο ρυθμό, εκτελέσαμε και μια τέλεια στρατηγική με το undercut στους αντιπάλους μας και τους κρατήσαμε πίσω. Ήταν ένας πολύ δυνατός αγώνας και είμαι πολύ χαρούμενος με τον τρόπο που ξεκινάω το δεύτερο μισό της σεζόν».

Ο Λεκλέρ ρωτήθηκε για τον πρώτο γύρο, στον οποίο κατάφερε να προσπεράσει τον Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing: «Γνώριζα πως είχα μια πολύ καλή ευκαιρία στην εκκίνηση να κάνω προσπέρασμα. Δεν ήξερα όμως πως αργότερα θα είχα ρυθμό να τον κρατήσω πίσω μου. Ήξερα πως ο πρώτος γύρος ήταν σημαντικός για να κερδίσουμε θέσεις. Όλα πήγαν καλά, έκανα το προσπέρασμα, όμως δεν μπορούσα να σκεφτώ πως θα ήμουν στο βάθρο σήμερα μετά από το δύσκολο τριήμερο που είχαμε ως ομάδα».

