Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing παραδέχθηκε την ήττα του στο Ζάντβορτ από τον ταχύτατο Λάντο Νόρις της McLaren Racing.

Για πρώτη φορά από την επιστροφή της Ολλανδίας στη Formula 1 το 2021, ο Μαξ Φερστάπεν δεν ανέβηκε στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου στο Ζάντβορτ. Ο 25χρονος οδηγός της Red Bull Racing δεν κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα παρά την καλή του εκκίνηση.

Στο τέλος του αγώνα έμεινε δεύτερος, 22 ολόκληρα δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή, Λάντο Νόρις της McLaren Racing. Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τον τερματισμό παραδέχθηκε πως δεν είχε τη δυναμική για κάτι καλύτερο: «Πάντα προσπαθώ να τα πηγαίνω καλύτερα από τη 2η θέση. Είχα μια καλή εκκίνηση και προσπάθησα να κάνω τα πάντα σήμερα αλλά ήταν ξεκάθαρο πως δεν ήμασταν αρκετά γρήγοροι. Προσπάθησα να είμαι 2ος».

YESSSS MAX 💪 Max takes P2 at his home race 👏🇳🇱 #F1 || #DutchGP pic.twitter.com/vio0PwQQK9

Για πέμπτο συνεχόμενο αγώνα ο Φερστάπεν δεν είχε τη δυνατότητα να κερδίσει, κάτι το οποίο είναι ασυνήθιστο τα τελευταία χρόνια. Αν για κάτι ήταν σίγουρος όμως για το Grand Prix ήταν πως θα κάνει καλή εκκίνηση.

«Γνωρίζω πως έχουμε καλές εκκινήσεις. Ήμουν σίγουρος πως θα κάνουμε καλή εκκίνηση και ευτυχώς έγινε αυτό. Προσπάθησα να κάνω τον αγώνα μου αυτό έκανα. Ήμουν δεύτερος», σχολίασε ο Φερστάπεν.

Με τη 2η θέση στο GP Ολλανδίας, οι βαθμολογικές απώλειες του Φερστάπεν στο Πρωτάθλημα Οδηγών ήταν μόλις 8 βαθμοί από τον Νόρις.

Max finishes his 200th Grand Prix on the podium in P2 👏



Checo takes P6 after a strong drive 💪



Result 🏁 NOR, Max 👏, LEC, PIA, SAI, Checo 💪, RUS, HAM, GAS, ALO#F1 || #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/Zn5JqU5hUM