Το FP1 του GP Ολλανδίας είχε αρκετές προκλήσεις για τους οδηγούς με τον Λάντο Νόρις να επικρατεί του Μαξ Φερστάπεν.

Μετά το διάλειμμα της καλοκαιρινής ραστώνης, η Formula 1 επέστρεψε στη δράση με την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Ολλανδίας στην πίστα του Ζάντβορτ, στον εντός έδρας αγώνα του Μαξ Φερστάπεν δηλαδή, με χιλιάδες συμπατριώτες του να έχουν συγκεντρωθεί για να τον επευφημήσουν.

Στο ξεκίνημα της περιόδου, οι οδηγοί συνάντησαν πολύ άσχημες συνθήκες. Βροχή, δυνατός αέρας και χαμηλές θερμοκρασίες τους αποθάρρυναν να βγουν στην πίστα, έστω και με τα βρόχινα ελαστικά. Σταδιακά, όμως, οι συνθήκες βελτιώθηκαν, η βροχή σταμάτησε και η πίστα που στέγνωνε τους έδωσε την ευκαιρία να βάλουν ενδιάμεσα ελαστικά και να ρίξουν σημαντικά τους χρόνους.

