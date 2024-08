H Formula 1 ξαναρχίζει το τριήμερο 23-25 Αυγούστου, στην πίστα του Ζάντβορτ.

Διακοπές τέλος για οδηγούς και μηχανικούς της Formula 1. Η δράση επιστρέφει το τριήμερο 23-25 Αυγούστου με το Grand Prix Ολλανδίας, 15ο από τους 24 γύρους του πρωταθλήματος.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής Μαξ Φερστάπεν θα ακούσει την Κυριακή τον εθνικό ύμνο της χώρας του πριν την εκκίνηση του αγώνα (στις 4 μμ, ώρα Ελλάδας) από τον Ντάνκαν Λόρενς, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές του Grand Prix.

The word is out! 🇳🇱 Duncan Laurence performs the National Anthem live on the starting grid on Sunday just before the race 🎤#DutchGP #F1 #Formula1 pic.twitter.com/W3ggN1MBEu