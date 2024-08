Ο Πέκο Μπανάια ήταν ασυναγώνιστος και κέρδισε καθαρά τον Χόρχε Μαρτίν, στο βάθρο ο Ενέα Μπαστιανίνι.

Το Grand Prix Αυστρίας, ο 11ος αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP ολοκληρώθηκε με τον Πέκο Μπανάια να βάζει τη σφραγίδα του σε όλο το 3ήμερο. Ο Ιταλός πρωταθλητής με την εργοστασιακή Ducati Lenovo νίκησε με πειστικό τρόπο στον αγώνα της Κυριακής και έκανε το νταμπλ, αφού είχε νικήσει και στο Σπριντ του Σαββάτου. Ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati πήρε τη δεύτερη θέση και ο Ενέα Μπαστιανίνι με την άλλη εργοστασιακή GP24 ήταν 3ος και επιβεβαίωσε την καθολική επικράτηση της Ducati.

Εκκίνηση

Αναμένοντας μία ακόμα μεγάλη μονομαχία ανάμεσα στους διεκδικητές του τίτλου, όπως φάνηκε στο Σπριντ του Σαββάτου, οι αναβάτες πήραν τις θέσεις τους στο grid του Red Bull Ring. Ο καιρός ήταν αρκετά καλός στην περιοχή της Στυρίας, αν και παρέμενε μια μικρή απειλή για βροχή προς το τέλος του αγώνα.

Τα κόκκινα φώτα έσβησαν και ο poleman Μαρτίν ξεκίνησε πολύ καλά και πήρε την πρωτοπορία, με τον Μπανάια πίσω του. Πολύ καλή εκκίνηση έκανε ο Μπαστιανίνι και ανέβηκε στην 3η θέση. Καταστροφική όμως ήταν η εκκίνηση για τον Μαρκ Μαρκεθ, ο οποίος «στριμώχτηκε» με τον Μορμπιντέλι, έχασε το φρενάρισμα και έπεσε στη 13η θέση.

Μονομαχία στο Red Bull Ring

Ο Μπανάια δεν ήθελε να αφήσει το Μαρτίν στην πρώτη θέση και αμέσως επιτέθηκε για να πάρει την πρώτη θέση. Ο Μαρτίν προσπάθησε να αντεπιτεθεί αλλά ο Ιταλός με αποφασιστικότητα διατηρήθηκε πρώτος, αν και δεν μπορούσε να ξεφύγει από τον Ισπανό. Λίγο πιο πίσω, ο Μπαστιανίνι παρακολουθούσε διακριτικά τη μάχη, χωρίς να συμμετέχει σε εκείνο το σημείο.

Πίσω από την τριάδα των Ducati ακολουθούσαν οι ΚΤΜ των Μίλερ και Μπίντερ, μπροστά από τον Αλέιξ Εσπαργκαρό, τον Μάρκο Μπετζέκι και τον Μάβερικ Βινιάλες. Ο ΜαρκΜάρκεθ, ο οποίος προσπαθούσε απεγνωσμένα να κερδίσει θέσεις, είχε φτάσει στην 9η θέση, περνώντας εύκολα τον αδελφό του, Άλεξ.

Υψηλές πτήσεις για δύο

Γύρο με το γύρο οι Μπανάια και Μαρτίν ανέβαζαν το ρυθμό τους και ξέφευγαν όλο και περισσότερο από τον Μπαστιανίνι. Ο Μπανάια στην πρώτη θέση προσπαθούσε να χτίσει μια μικρή διαφορά από τον Μαρτίν αλλά ο Ισπανός δεν του το επέτρεπε, διατηρώντας την απόσταση σταθερά κάτω από το μισό δευτερόλεπτο.

Πιο πίσω, ο Μπίντερ πέρασε στην 4η θέση αλλά πολύ γρήγορος ήταν και ο Μάρκο Μπετζέκι, ο οποίος πέρασε Α. Εσπαργκαρό και Μίλερ και βρισκόταν στην 5η θέση. Ο Μαρκ Μάρκεθ συνέχιζε την πρόοδό του και με διαδοχικές προσπεράσεις είχε φτάσει τον Τζακ Μίλερ και έπειτα την πτώση του Αυστραλού ανέβηκε στην 6η θέση.

Ο ρυθμός των δύο πρώτων εξακολουθούσε να είναι «διαστημικός» και είχαν εξαφανιστεί στον ορίζοντα, ενώ ο Μπαστιανίνι έκανε μοναχικό αγώνα στην 3η θέση. Αρκετά πιο πίσω όμως το καζάνι «σιγόβραζε», καθώς οι Μπίντερ, Μπετζέκι και Μ. Μάρκεθ είχαν σχηματίσει μια τριάδα που διεκδικούσε την 4η θέση.

Πώς «καθαρίζουν» οι πρωταθλητές

Ο Πέκο Μπανάια φάνηκε να διευθετεί την υπόθεση νίκη, φτάνοντας στο μέσον του αγώνα. Ο Ιταλός πρωταθλητής με μια σειρά πάρα πολύ γρήγορων γύρων «έσπασε» τον Μαρτίν και ξέφυγε με διαφορά σχεδόν 1,5 δευτερολέπτων από το μεγάλο του αντίπαλο. Ταυτόχρονα, όπως το συνηθίζει στο δεύτερο κομμάτι των αγώνων, ο Μπαστιανίνι ανέβασε το ρυθμό του, αν και απείχε ακόμα πολύ, πάνω από 2,5 δευτερόλεπτα, από τον Μαρτίν.

😱 @88jorgemartin has gone from hunter to prey!



He's now 1.3s behind @PeccoBagnaia and @Bestia23 seems to be able to keep up the pace 👀👊#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/laPSJJDfPq — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 18, 2024

Η μάχη για την 4η θέση συνεχιζόταν αμείωτη, με τον Μπίντερ να τη διατηρεί αλλά να πιέζεται πλέον από τον Μαρκ Μάρκεθ, που πέρασε τον Μπετζέκι. Ο Ισπανός πέρασε λίγο αργότερα και τον Νοτιοαφρικανό της ΚΤΜ και έτσι κέρδισε την 9η από τις 10 θέσεις που έχασε στην εκκίνηση.

Περιμένοντας τα σύννεφα

Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα οι κορυφαίες θέσεις είχαν λίγο-πολύ εδραιωθεί και τα μάτια άρχισαν να κοιτάζουν όλο και περισσότερο προς τον ουρανό, όπου τα γκρίζα σύννεφα είχαν αρχίσει να πλησιάζουν την πίστα. Η βροχή όμως δεν θέλησε να διαταράξει τον αγώνα.

Έτσι, ο Πέκο Μπανάια πήρε άλλη μία νίκη, κάνοντας μάλιστα το νταμπλ στο αγαπημένο του GP Αυστρίας. Ο Χόρχε Μαρτίν πήρε το μέγιστο δυνατό από αυτόν τον αγώνα με τη 3η θέση και ο Ενέα Μπαστιανίνι τερμάτισε σε μια μοναχική 3η θέση, που τον ανέβασε όμως στο βάθρο των νικητών. Ακολούθησαν οι Μαρκ Μάρκεθ, Μπίντερ, Μπετζέκι, Βινιάλες, Αλέιξ Εσπαργκαρό, Μορμπιντέλι και Άλεξ Μάρκεθ.

Με αυτήν τη νίκη ο Μπανάια μένει μόνος του στην κορυφή της βαθμολογίας του Πρωταθλήματος Αναβατών, με διαφορά 5 βαθμών από τον Μαρτίν, που ακολουθεί στη 2η θέση.

» Οι βαθμολογίες του MotoGP μετά το GP Αυστρίας

Ο επόμενος αγώνας έρχεται σε δύο εβδομάδες, το 3ήμερο 30 Αυγούστου - 1 Σεπτεμβρίου, και θα είναι το GP Αραγονίας στο Motorland Aragon.

Αποτελέσματα

Φωτογραφία: Ducati