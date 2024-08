Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος επέστρεψε κεφάτος από τις διακοπές με τις πτώσεις να σημαδεύουν την πρώτη περίοδο.

Έπειτα από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, οι άνθρωποι του MotoGP ξανασυγκεντρώθηκαν στο Red Bull Ring για την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Αυστρίας. Κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο και με φόντο τα καταπράσινα δάση της Στυρίας, αναβάτες και ομάδες βγήκαν στην πίστα για να επανέλθουν σε αγωνιστική κατάσταση και να στήσουν τις μοτοσικλέτες τους για το υπόλοιπο του 3ημέρου.

Η προσαρμογή στις συνθήκες αποδείχτηκε αρκετά δύσκολη για αρκετούς από τους αναβάτες, καθώς αρκετοί από αυτούς είχαν εξόδους και πτώσεις, με πιο αξιοσημείωτες αυτές των Αλέιξ Εσπαργκαρό, Μπραντ Μπίντερ και Πέδρο Ακόστα. Ο Ακόστα ιδιαίτερα είχε δύο πτώσεις στον ίδιο γύρο, με τη δεύτερη να είναι πολύ τρομακτική αφού έγινε με ταχύτητα σχεδόν 300 χλμ/ώρα και προκάλεσε μα προσωρινή διακοπή με κόκκινη σημαία. Ο νεαρός Ισπανός ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Οι ΚΤΜ στον εντός έδρας αγώνα τους είχαν πολλές αναβαθμίσεις και έναν επιπλέον αναβάτη, αφού ο Πολ Εσπαργκαρό επέτρεψε στη δράση ως wildcard.

A scary one for @37_pedroacosta at T4! 😱😱😱



The session has been red-flagged after the rookie's second crash 🔴#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/k5vCP60fD9