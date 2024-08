Ο 35χρονος Φινλανδός φωτογραφήθηκε στην Καλιφόρνια δίπλα στο supercar της γερμανικής μάρκας.

Λίγες κενές θέσεις παραμένουν στη Formula 1 για το grid του 2025. Μία από αυτές είναι στην KICK Sauber, δίπλα στον Νίκο Χούλκενμπεργκ. Η ελβετική ομάδα θα μετονομαστεί το 2026 σε Audi, καθώς έχει εξαγοραστεί από την γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία.

Από τη στιγμή που ο Κάρλος Σάινθ υπέγραψε συμβόλαιο με την Williams Racing, φούντωσαν οι φήμες για παραμονή του Βάλτερι Μπότας στην Sauber και το 2025. Ο 35χρονος Φινλανδός περνά μέρος των καλοκαιρινών διακοπών του στην Καλιφόρνια και ένα tweet ενδέχεται να αποκαλύπτει το μέλλον της καριέρας του.

Ο Μπότας συμμετείχε στα γυρίσματα κάποιας προωθητικής ενέργειας με την εταιρεία λογισμικού Hyland, η οποία είναι χορηγός τόσο της KICK Sauber όσο και του ίδιου του Φινλανδού. «Θα ακολουθήσουν περισσότερα σχετικά με την μυστική αποστολή με την Hyland», έγραψε στο Χ.

