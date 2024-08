O πρώην ιδιοκτήτης και επικεφαλής ομάδας στη Formula 1 πιστεύει πως ο παγκόσμιος πρωταθλητής θα αλλάξει στρατόπεδο και μάλιστα σύντομα.

Η αγωνιστική πτώση της Red Bull Racing στη φετινή σεζόν της Formula 1 έχει συνδυαστεί με μία σειρά από διάφορα περιστατικά που την κρατούν στο προσκήνιο. Η «υπόθεση Χόρνερ» έχει εντείνει την κόντρα μεταξύ των Γιος Φερστάπεν και Κρίστιαν Χόρνερ, ενώ την ίδια στιγμή έχουν ανακοινωθεί ηχηρές αποχωρήσεις από τους «ταύρους». Δύο εξ’ αυτών είναι των Άντριαν Νιούι και Τζόναθαν Ουίτλι.

Οι συνεχόμενες ήττες της Red Bull Racing και η αδυναμία της να εξελίξει με γοργούς ρυθμούς την RB20 έχουν δυσαρεστήσει σημαντικά τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός πιέζει με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο την ομάδα του ενώ μετά το Grand Prix Ουγγαρίας είχε δηλώσει πως «κάποιοι πρέπει να ξυπνήσουν».

Το κλίμα ξεκάθαρα δεν είναι γαλήνιο εντός της αυστριακής ομάδας και τους τελευταίους μήνες το ένα σενάριο μετά το άλλο θέλει τον Φερστάπεν εκτός της οικογένειας της Red Bull. Ο πρώην ιδιοκτήτης ομάδας στη Formula 1, Έντι Τζόρνταν, ο οποίος ενεργεί ως μάνατζερ του Άντριαν Νιούι, πιστεύει πως ο Φερστάπεν θα αποχωρήσει σύντομα από τους «ταύρους».

