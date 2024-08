Ποια θα ήταν η διαφορά στη μάχη του τίτλου της Formula 1 αν ο Βρετανός οδηγός της McLaren διαχειριζόταν κάποιες καταστάσεις καλύτερα; Οι αριθμοί ενδέχεται να σας αφήσουν άφωνους.

Στο Grand Prix Μαϊάμι η καριέρα του Λάντο Νόρις άλλαξε για πάντα. Ο Βρετανός κέρδισε τον πρώτο του αγώνα στη Formula 1 και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο σαν οδηγός, το οποίο έψαχνε καιρό να βρει. Η αγωνιστική του νοοτροπία άλλαξε για τα καλά και από διεκδικητής βάθρων έγινε διεκδικητής νικών.

Η δεύτερη θέση δεν ήταν πλέον αρκετή για τον 24χρονο, ο οποίος με την αναβαθμισμένη MCL38 σε κάθε Grand Prix είχε τη δυνατότητα να διεκδικεί νίκες. Παράλληλα η πτώση στην απόδοση της Red Bull Racing τον έφεραν σε μία θέση στην οποία θα μπορούσε ακόμα και να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.

Consistency is key 🔑



The average Grand Prix finishes so far in 2024 📊#F1 pic.twitter.com/N2MbgdtQJX — Formula 1 (@F1) July 31, 2024

Με 10 αγώνες για το τέλος της σεζόν, η διαφορά του πρωτοπόρου Μαξ Φερστάπεν και Λάντο Νόρις είναι στους 78 βαθμούς. Θα μπορούσε ωστόσο κάλλιστα να είναι πολύ μικρότερη αν ο οδηγός της McLaren είχε διαχειριστεί καλύτερα τους αγώνες του. Η ταχύτητα δεν του λείπει, ωστόσο αρκετά λάθη όπως έχει παραδεχθεί του έχουν στερήσει πολλούς βαθμούς.

Κοιτώντας τους τελευταίους 5 αγώνες, μπορούμε να βρούμε πολλές περιπτώσεις στις οποίες ο Νόρις έχει χάσει πολύτιμους βαθμούς. Στην Ισπανία εκκίνησε από την 1η θέση, ωστόσο η κακή του εκκίνηση του στέρησε τη νίκη, η οποία πήγε στον Μαξ Φερστάπεν.

Στο GP Αυστρίας ο Νόρις εγκατέλειψε έπειτα από σύγκρουση με τον οδηγό της Red Bull Racing ενώ έδιναν μάχη για τη νίκη. Αν πάρουμε το σενάριο στο οποίο δεν κερδίζει τον αγώνα αλλά τερματίζει 2ος, ο Βρετανός θα έχανε 3 βαθμούς από τον Φερστάπεν αντί για 10.

Setting up for success... who's been getting it done in qualifying in 2024? 💪#F1 pic.twitter.com/xjRIendGNq — Formula 1 (@F1) August 4, 2024

Στη Μ. Βρετανία η McLaren είχε το ταχύτερο μονοθέσιο, ωστόσο στην τελευταία του αλλαγή ελαστικών επέλεξε λανθασμένα τη μαλακή γόμα ελαστικών. Ο teammate του, Όσκαρ Πιάστρι, είχε τη μεσαία γόμα ελαστικών, και κινούνταν ταχύτερα από κάθε άλλο οδηγό. Έτσι, ο Νόρις αντί για 3ος θα μπορούσε να κερδίσει και να μειώσει 10 βαθμούς τη διαφορά από τον Μαξ Φερστάπεν, αντί να χάσει άλλους 3 βαθμούς.

Στην Ουγγαρία, o Νόρις θα μπορούσε αντί να αυξήσει τη διαφορά από τον Φερστάπεν κατά 15 αντί για 8 βαθμούς. Η κακή του εκκίνηση έπαιξε το μεγαλύτερο ρόλο, ωστόσο υπήρχε και άλλος ένας τρόπος που θα μπορούσε να του δώσει 25 βαθμούς. Στο τελευταίο μέρος του αγώνα, αν είχε δώσει τη θέση του πίσω στον Όσκαρ Πιάστρι, θα μπορούσε να τον προσπεράσει λόγω καλύτερου ρυθμού που είχε.

How we feel heading into the summer break. 😆 pic.twitter.com/DJSQ7JyaUe — McLaren (@McLarenF1) July 29, 2024

Στον τελευταίο αγώνα πριν το καλοκαιρινό διάλειμμα που έγινε στο Σπα του Βελγίου, ο Νόρις υπέπεσε σε ένα ακόμη λάθος. Ο Βρετανός έκανε ένα αβίαστο λάθος στην εκκίνηση χάνοντας τρεις θέσεις κάτι που τον περιόρισε στον αγώνα. Αν πάρουμε το σενάριο στο οποίο θα ήταν πίσω από τον Πιάστρι στα αποτελέσματα, τότε θα ήταν αυτός 3ος και όχι εν τέλει 5ος.

Εάν είχαν συμβεί τα παραπάνω, τότε ο Νόρις θα είχε 47 βαθμούς περισσότερους απ’ ότι τώρα, δηλαδή 246. Ο Φερστάπεν από την άλλη θα είχε 280 και η μεταξύ τους διαφορά θα ήταν μόλις 34 βαθμοί. Φυσικά αυτό θα έφερνε αλλαγές και στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Το χειρότερο για τον Νόρις είναι πως τα παραπάνω τα προκάλεσε κατά μεγάλο βαθμό ο ίδιος στον εαυτό του και όχι κάποιος εξωτερικός παράγοντας.

Φωτογραφίες: McLarenF1