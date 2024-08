Η γερμανική ομάδα βλέπει την τύχη της να αλλάζει στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 και πλέον στοχεύει ακόμη πιο ψηλά.

Ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησε τη φετινή σεζόν της Formula 1 η Mercedes-AMG ήταν τέτοιος που κανένας δεν περίμενε πως μέχρι σήμερα θα έχει τρεις νίκες και ένα από τα ταχύτερα μονοθέσια. Η ραγδαία εξέλιξη της W15 E-Performance έχει δώσει τη δυνατότητα στους Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ από τις παρυφές της 10άδας να μάχονται πλέον για την κορυφή.

Η εξαιρετική πρόοδος της Mercedes έχει προκαλέσει αλλαγή συναισθημάτων και διάθεσης στο εσωτερικό της ομάδας. Αυτό είναι πλέον εμφανές από τη γλώσσα του σώματος τόσο από τους οδηγούς όσο και από τους ανθρώπους του γερμανικού στρατοπέδου.

