Στην αυστριακή ομάδα παραδέχονται πως ο ρυθμός εξέλιξής τους για τη φετινή σεζόν της Formula 1 δεν ήταν ο αναμενόμενος και αυτό τους έχει κοστίσει σημαντικά.

Έπειτα από τα πρώτα Grand Prix στη φετινή σεζόν της Formula 1, όλα έδειχναν πως ο Μαξ Φερστάπεν και η Red Bull Racing θα κυριαρχούσαν εύκολα. Όμως η αντεπίθεση των Scuderia Ferrari, McLaren Racing και Mercedes-AMG έχει αλλάξει τις ισορροπίες και πλέον όλες τους διεκδικούν νίκες.

Η απότομη πτώση της απόδοσης της Red Bull Racing προκάλεσε πολλά ερωτηματικά, κυρίως για τους λόγους που συνέβη αυτό. Η αλλαγή των ισορροπιών είναι τέτοια που ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Μαξ Φερστάπεν, έχει να κερδίσει 4 αγώνες, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά μετά το 2020.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο motorsport.com, ο τεχνικός διευθυντής της Red Bull Racing, Πιέρ Βασέ, αποκάλυψε πως στο εργοστάσιο του Μίλτον Κινς δεν πέτυχαν τους στόχους τους στην εξέλιξη της RB20: «Δεν θα έλεγα πως είναι όσο καλή θα θέλαμε η RB20. Βελτιωθήκαμε ξεκάθαρα σε σχέση με πέρυσι όμως μπορώ να πω ότι σε κάποιους τομείς δεν αποδώσαμε όπως περιμέναμε. Στις στροφές υψηλής ταχύτητας ειδικά περιμέναμε καλύτερα πράγματα. Δίχως να βάλουμε στο τραπέζι την ανταγωνιστικότητα του μονοθεσίου μας, με βάση τα εργαλεία που έχουμε περιμέναμε περισσότερα εφέτος. Στις στροφές μεσαίας και χαμηλής ταχύτητας βελτιωθήκαμε επίσης. Στις στροφές υψηλής ταχύτητας είναι που υστερούμε σε σχέση με τον ανταγωνισμό».

Το μεγαλύτερο μειονέκτημα των «ταύρων» εντοπίζεται σε έναν συγκεκριμένο τομέα που σύμφωνα με τον Βασέ τους ταλαιπωρεί από το 2023: «Αυτό που μπορώ να πως είναι πως ξεκάθαρα είμαστε πολύ αδύναμοι στον τρόπο με τον οποίο καβαλάμε τα κερμπ. Ήδη από το 2023 υστερούσαμε εκεί. Σε αυτόν τον τομέα δεν κάναμε το βήμα που ελπίζαμε».

Με 10 αγώνες για το τέλος της φετινής σεζόν, η Red Bull Racing είναι πρώτη στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, έχοντας διαφορά 42 βαθμούς από τη McLaren Racing.

