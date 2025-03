Ένας 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής δεν αρκεί από μόνος του για να βάλει σε τροχιά πρωταθλητισμού μία ομάδα. Πρέπει να υπάρχει θέληση και έμφαση στην τελειότητα.

Πριν ξεκινήσει η νέα αγωνιστική σεζόν κανένας δεν θα περίμενε να δει τη Ferrari όπως την βλέπουμε στους δύο πρώτους αγώνες της σεζόν. Μόλις σε δύο Grand Prix έχει καταφέρει να δείξει τον καλύτερο και τον χειρότερό της εαυτό, κάτι το οποίο δύσκολα μπορεί να κάνει κάποια άλλη από τις υπόλοιπες 9 ομάδες του grid.

Από το ζενίθ στο ναδίρ

Το Σάββατο στην Κίνα είδαμε τον Λιούις Χάμιλτον να παίρνει την πρώτη του νίκη με το κόκκινο μονοθέσιο στον Αγώνα Σπριντ με μία θεσπέσια επίδοση. Ο Βρετανός είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, ήταν άνετος με το μονοθέσιό του και όταν έπρεπε να πιέσει το έκανε κερδίζοντας με άνεση. Πράγματι βλέποντας το σπριντ τρεις φορές συνειδητοποιώ πως κανένας άλλος οδηγός δεν θα μπορούσε να στερήσει από τον Χάμιλτον τη νίκη.

Soaking in the first Sprint Race win 👊 pic.twitter.com/af88vXScV2 March 22, 2025

Τι έκανε η Ferrari για να «χτίσει» πάνω στο αποτέλεσμα του σπριντ; Έκανε το μονοθέσιο χειρότερο. Οι αλλαγές στο στήσιμο είχαν ως αποτέλεσμα την υπερστροφή να είναι έντονη και στα δύο μονοθέσια με την SF-25 να χάνει ταχύτητα. Ο Χάμιλτον, ο οποίος ήταν ο ταχύτερος των δύο οδηγών στην Κίνα δεν κατάφερε να βελτιώσει τον χρόνο της Παρασκευής στις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου σε μία πίστα θεωρητικά πιο γρήγορη.

Σαν να μην έφτανε αυτό τόσο ο Βρετανός όσο και ο Μονεγάσκος αποκλείστηκαν από τα αποτελέσματα του GP Κίνας για δύο διαφορετικούς λόγους. Ο Βρετανός για φθορά της σανίδας στο δάπεδο και ο Μονεγάσκος για το βάρος του μονοθεσίου που ήταν κάτω από το όριο των κανονισμών.

Lap 49/56: No change at the front as our boys still hold position @Charles_Leclerc - P4@LewisHamilton - P6 pic.twitter.com/DSFG0wDEjE — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) March 23, 2025

Πρόκειται για μία πολύ ντροπιαστική στιγμή για την ιταλική ομάδα η οποία από τον θαυμασμό του Σαββάτου για την ταχύτητα της SF-25 έφτασε να είναι ο περίγελος του paddock μέσα σε 24 ώρες.

Το αίνιγμα της SF-25

Η φετινή Ferrari είναι ένα μυστήριο μονοθέσιο με όλη την έννοια της λέξης. Στις χειμερινές δοκιμές του Μπαχρέιν έδειξε τις δύο πρώτες ημέρες εντυπωσιακά δείγματα ταχύτητας, ενώ την τελευταία ημέρα ήταν υποτονική. Στην Αυστραλία μέχρι την Παρασκευή ήταν στο ίδιο επίπεδο με τη McLaren σε ρυθμό αγώνα και στον ένα γύρο ταχύτερη. Το Σάββατο άλλαξαν όλα με τους Χάμιλτον και Λεκλέρ να είναι απογοητευμένοι από την ταχύτητα της SF-25. Το ίδιο πράγμα έγινε και στην Κίνα με τον Χάμιλτον να κερδίζει με άνεση το Σάββατο και την Κυριακή η ιταλική ομάδα ήταν στο πουθενά και δέχθηκε διπλό αποκλεισμό.

Here and ready to go 🤜🤛 pic.twitter.com/3BbDnf9IYk — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) March 23, 2025

Πολλά έχουν ακουστεί για την SF-25. Από προβλήματα στο κιβώτιο μέχρι και δομικό λάθος στο σασί και την τοποθέτηση των ψαλιδιών της ανάρτησης που οδηγούν σε φθορά του δαπέδου. Επίσημη εξήγηση δεν υπάρχει, οπότε πρέπει να αρκεστούμε σε εικασίες.

Είχα αναφέρει στην προεπισκόπηση του 2025 πως η SF-25 έχει προβλήματα νεότητας βλέποντας τους Λεκλέρ και Χάμιλτον στην πίστα στις δοκιμές του Μπαχρέιν. Δομικό πρόβλημα είναι κάτι το οποίο λύνεται μόνο με πλήρη αλλαγή στη φιλοσοφία σχεδιασμού. Εάν δούμε τη Ferrari ξαφνικά στην Ιαπωνία να έχει το ρυθμό από το σπριντ της Κίνας δεν θα είναι έκπληξη, διότι υπάρχει συνεχής εξέλιξη. Ο τεχνικός διευθυντής των «κόκκινων», Λοίκ Σερά, δεν ταξίδεψε στην Κίνα και έμεινε στο Μαρανέλο ώστε να βρει το συντομότερο λύση.

Η SF-25 έχει την ταχύτητα, αυτό είναι δεδομένο και αποδεδειγμένο. Το πότε θα μπορέσει να αποδίδει σταθερά στο επίπεδο που μπορεί είναι άγνωστο. Στην ομάδα επιμένουν ότι δεν έχουν ξεκλειδώσει την πλήρη δυναμική του μονοθεσίου. Το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βγάζουμε συμπεράσματα δίχως να γνωρίζουμε τι συμβαίνει.

Ο Χάμιλτον δεν μπορεί να χτίσει μια νέα Ρώμη ακόμα

Η Ferrari το 2024 έβαλε τις βάσεις για να επιστρέψει σε επίπεδο πρωταθλητισμού. Με τον Λιούις Χάμιλτον ήλπιζε πως θα κάνει το επόμενο βήμα φέτος, όμως δεν είναι όλα ρόδινα.

Το έργο του Βρετανού να μετατρέψει τη νοοτροπία της Ferrari σε νοοτροπία πρωταθλητισμού θα πάρει χρόνο. Αναμφίβολα βρίσκεται σε μία κορυφαία ομάδα, έχει έναν ταχύτατο teammate και αυτό που τους λείπει είναι το πώς θα κερδίζουν τίτλους. Αυτά που μπορεί να προσφέρει είναι ανεκτίμητα και μετά από πολλά χρόνια τον βλέπουμε να έχει τεράστιο κίνητρο, διότι η νίκη με το κόκκινο μονοθέσιο σημαίνει πολλά για εκείνον.

That winning feeling 🔥 pic.twitter.com/NPHnGVjqp5 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) March 22, 2025

Σε δύο αγώνες έχει δει τα πάντα και αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά πως δίχως την ομάδα ένας οδηγός δεν μπορεί να πάει μπροστά. Φυσικά ισχύει και το αντίθετο. Αν περίμενε η Ferrari μέσα σε δύο μήνες να τη φέρει ο Χάμιλτον στο επίπεδο που θέλει ήταν τουλάχιστον ουτοπικό. Πρέπει να παραμείνουν συγκεντρωμένοι στους στόχους τους και να αποφύγουν τις «κακές» γλώσσες και την κριτική που τους ασκείται, διότι τα πάντα στην F1 παίρνουν χρόνο. Όπως είπε και ο Χάμιλτον μετά το σπριντ της Κίνας: «Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μία μέρα»

Celebrating the first victory as a team 🙏 pic.twitter.com/ROMTe7nUfO — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) March 22, 2025

Η σεζόν έχει 24 Grand Prix και τίποτα δεν τελείωσε σε δύο αγώνες. Αν κάτι έχω μάθει τα χρόνια που παρακολουθώ Formula 1 είναι πως: Για όλα όσα συμβαίνουν υπάρχει μία εξήγηση, είτε περίπλοκη είτε απλή.

Φωτογραφίες: Scuderia Ferrari media