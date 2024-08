O 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 περιμένει μεγάλες μάχες ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες στο δεύτερο μισό της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Το 2024 έχει αποδειχθεί στην πιο συναρπαστική σεζόν της Formula 1 στην τωρινή εποχή τεχνικών κανονισμών. Συνολικά 4 ομάδες έχουν κατακτήσει τουλάχιστον από δύο νίκες σε Grand Prix, ενώ 7 διαφορετικοί οδηγοί έχουν ανέβει στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου σε 14 αγώνες.

Ο Λιούις Χάμιλτον είναι ο οδηγός πέρα από τον Μαξ Φερστάπεν που έχει πάνω από μία νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Βρετανός της Mercedes μετράει δύο νίκες στα τελευταία τρία Grand Prix και βρίσκεται για πρώτη φορά μετά το 2021 σε αρμονία με το μονοθέσιο που οδηγεί.

Μετά την ολοκλήρωση του Grand Prix Βελγίου, ο Χάμιλτον ρωτήθηκε σχετικά με το πώς αισθάνεται που για πρώτη φορά μετά το 2012 επτά οδηγοί έχουν κερδίσει αγώνα: «Δεν έχω τόσο καλή μνήμη, οπότε δεν θυμάμαι όλα όσα έγιναν. Είναι πραγματικά φανταστικό που έχουμε τόσους πολλούς νικητές. Είναι πολύ καλό και για το σπορ να έχουμε ομάδες και οδηγούς να είναι τόσο κοντά», είπε ο Βρετανός.

