Ο οδηγός της Mercedes-AMG F1 έφυγε έκπληκτος από τον αγώνα του Σπα στο Βέλγιο με την ταχύτητα του μονοθεσίου του και την αίσθηση που του έδωσε.

Ο Λιούις Χάμιλτον μετράει δύο νίκες στους τελευταίους τρεις αγώνες, κάτι το οποίο είχαμε να δούμε αρκετά χρόνια. Ο Βρετανός έχει πλέον ένα μονοθέσιο στα χέρια του το οποίο του δίνει τη δυνατότητα να παλεύει για νίκες, κάτι το οποίο έχει καταφέρει έως τώρα περίτρανα.

Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν ο τελικός νικητής του Grand Prix Βελγίου εκμεταλλευόμενος το μηδενισμό του Τζορτζ Ράσελ. Η επίδοση αυτή δεν ήρθε τυχαία μιας και πήρε την πρωτοπορία νωρίς στον αγώνα και έδειξε εξαιρετικά δείγματα ταχύτητας.

11 years to the day since our first win together in Hungary 🏆💪 Win number 84 of our historic partnership with @LewisHamilton 🤝 pic.twitter.com/r3urLJhZQD

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Χάμιλτον παραδέχθηκε πως η οδήγηση στο θρυλικό Σπα κατά τη διάρκεια των 44 γύρων του δημιούργησε συναισθήματα τα οποία είχε να νιώσει από το 2021: «Ένιωσα να έχω τον πλήρη έλεγχο του αγώνα. Είχα πολλά χρόνια να νιώσω αυτό το συναίσθημα. Ήταν ακόμη ένας λόγος που ένιωσα παράξενα μετά τον τερματισμό. Είναι όμως φοβερό που πάμε τώρα στο καλοκαιρινό διάλειμμα έχοντας τερματίσει στην κορυφή. Η Παρασκευή μας ήταν καταστροφική και δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ με την ισορροπία του μονοθεσίου. Στον αγώνα το μονοθέσιο ζωντάνεψε και αυτό μου προκάλεσε έκπληξη, ειδικά όταν ανέβηκα στην πρωτοπορία και άρχισα να αυξάνω τη διαφορά από τους άλλους οδηγούς».

Heading into the break with three wins from the last four races 🏆🏆🏆



We’ve pushed harder than ever this year, and it’s amazing to see that work paying off 👊 pic.twitter.com/Wc08Yq6pf9