Ο παγκόσμιος πρωταθλητής προηγείται με μικρή διαφορά μετά τις 10 από τις 20 ειδικές διαδρομές του Ράλλυ Φινλανδίας.

Ο Κάλε Ροβάνπερα με το Toyota GR Yaris Rally1 ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της πρώτης ημέρας του Ράλλυ Φινλανδίας, καταφέρνοντας να αυξήσει τη διαφορά του στα 8,0 δευτερόλεπτα από τον Έλφιν Έβανς, που οδηγεί το ίδιο αυτοκίνητο. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της ειδικής διαδρομής 8ης ΕΔ (Myhinpää), ο Ροβάνπερα διατήρησε την ψυχραιμία του και αύξησε τη διαφορά, ενώ στις πρώτες ειδικές της ημέρας οι δύο τους αντάλλασσαν την πρώτη θέση.

Ο Σεμπαστιάν Οζιέ, επίσης με Toyota GR Yaris Rally1, βρίσκεται στην τρίτη θέση, μόλις 0,6 δευτερόλεπτα πίσω από τον Έβανς, δημιουργώντας έντονο ενδιαφέρον για τη συνέχεια του αγώνα. Ο Οζιέ δήλωσε πως η επόμενη μέρα θα είναι πολύ σημαντική και αναμένεται με ανυπομονησία.

Ο Τιερί Νεβίλ με το Hyundai i20 N Rally1 προσπαθούσε να επιβιώσει μετά την έξοδο του Εσαπέκα Λάπι, στην πρώτη ειδική διαδρομή του απογεύματος, που τον ανάγκασε να εγκαταλείψει μετά από πρόσκρουση με δέντρο. Με τον Ότ Τάνακ, επίσης εκτός αγώνα, ο Νεβίλ είναι ο μοναδικός οδηγός της Hyundai που παραμένει στον αγώνα, έχοντας ανέβει στην τέταρτη θέση, μόλις δύο θέσεις πίσω από τον Έβανς.

The end of the road for @EsapekkaLappi and @Veermi on Friday.#RallyFinland #WRC pic.twitter.com/DDOogVt3l2