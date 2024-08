WRC, Φινλανδία: Σε δέντρο έπεσε ο Τάνακ, στο νοσοκομείο ο συνοδηγός του (vid)

Το πλήρωμα της Hyundai Motorsport είχε έξοδο στην τρίτη ειδική διαδρομή του Ράλλυ Φινλανδίας, με το i20 N Rally1 να προσκρούει σε δέντρο.

Ατύχημα στην 3η ειδική διαδρομή του Ράλλυ Φινλανδίας είχαν το πρωί της Παρασκευής οι Οτ Τάνακ - Μάρτιν Γιαρβέογια. Ο Εσθονός εργοστασιακός οδηγός της Hyundai Motors port έχασε τον έλεγχο του i20 N Rally1 σε μία γρήγορη αριστερή στροφή, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να τουμπάρει και να προσκρούσει με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε δέντρο.

Ο Τάνακ είναι καλά στην υγεία του, όμως ο συνοδηγός του, Μάρτιν Γιαρβέογια, διακομίστηκε σε νοσοκομείο για εξετάσεις.

⚠️ Unfortunately, we went off the road and hit a tree on SS3 of Rally Finland. I am feeling fine, but Martin has been taken to hospital for further checks. We will provide more updates when possible.#RallyFinland #WRC