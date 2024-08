O 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 μετράει ένα σερί το οποίο είναι καλύτερο από αυτό της ιταλικής ομάδας, με τους αριθμούς να μιλούν από μόνοι τους.

Ο Λιούις Χάμιλτον διανύει την καλύτερη αγωνιστική περίοδο του των τελευταίων δύο χρόνων. Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes-AMG έχει κερδίσει δύο από τα τελευταία τρία Grand Prix σε Μ. Βρετανία και Βέλγιο.

Αυτό τον έχει εκτοξεύσει στη βαθμολογία οδηγών στην 6η θέση, με τη διαφορά του από τον 2ο Λάντο Νόρις να είναι στους 49 βαθμούς. Ο Μαξ Φερστάπεν είναι πολύ μακριά ώστε να έχει ελπίδες για τον τίτλο, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως η φετινή είναι μια χαμένη σεζόν, ειδικά αν αναλογιστούμε το πώς ξεκίνησε.

Ο Χάμιλτον έχει πετύχει μάλιστα τους περισσότερους βαθμούς στα τελευταία τέσσερα Grand Prix. Μετράει συνολικά 80 βαθμούς με δύο νίκες, μία τρίτη (Ουγγαρία) και μία τέταρτη θέση (Αυστρία). Το νούμερο αυτό είναι σημαντικό, καθώς εκθέτει σε μεγάλο βαθμό την ομάδα με την οποία θα αγωνίζεται το 2025, τη Scuderia Ferrari.

Four podiums in the last five races for LH44 👊 pic.twitter.com/pj8fumdBtj July 30, 2024

Η ιταλική ομάδα δεν βρίσκεται στο καλύτερο… φεγγάρι της, καθώς νιώθει ακόμη την αρνητική επίδραση του πακέτου αναβαθμίσεων της Ισπανίας. Οι αεροδυναμικές εξελίξεις έκαναν το μονοθέσιο απρόβλεπτο και πιο αργό, κάτι που την επηρέασε σημαντικά στην προετοιμασία για τα Grand Prix.

Αυτό φάνηκε και στα αποτελέσματα των τελευταίων αγώνων, καθώς δίχως τον αποκλεισμό του Τζορτζ Ράσελ στο Βέλγιο, θα είχε ένα μόλις βάθρο στα τελευταία τέσσερα Grand Prix. Συνολικά οι δύο οδηγοί των Ιταλών έχουν μαζέψει συνολικά 75 βαθμούς, 5 λιγότερους απ’ ότι ο Χάμιλτον στο ίδιο χρονικό διάστημα.

A well fought race by both our boys 🇧🇪#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/t23TDfqh1h — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 28, 2024

Αυτό δείχνει πως πρέπει να υπάρξει άμεση βελτίωση από τη Ferrari, ενώ από την άλλη ο Χάμιλτον τρέχει ένα σερί με τον έναν αγώνα του να είναι καλύτερος από τον άλλο.

26 days till we hit the track again 🔜 pic.twitter.com/4LvS9xLtyC July 28, 2024

