Σαν Σήμερα: Το ατύχημα που άλλαξε για πάντα τον Λάουντα (vid)

Διαβάστε παρακάτω τα πιο σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα σαν σήμερα, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Μπορεί να μπήκαμε στον Αύγουστο, ωστόσο τα γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν ανά τα χρόνια στον κόσμο της Formula 1 είναι πολλά για μία ακόμη ημέρα. Από την κατάκτηση ενός τίτλου με στιλ, σε ένα ατύχημα που έγινε ταινία και team orders που στέρησαν από έναν Φινλανδό την παρθενική του νίκη με τη Ferrari. Επιπλέον θα θυμηθούμε ένα απίστευτο Grand Prix στην Ουγγαρία όπου μόνο ένα μονοθέσιο πήρε εκκίνηση.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 1/8, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1965, ο εμβληματικός Τζιμ Κλαρκ κατέκτησε και μαθηματικά τον δεύτερο τίτλο του στην F1 με τον πιο εμφατικό τρόπο· στέφθηκε νικητής στην «Πράσινη Κόλαση» του Νίρμπουργκρινγκ, καταγράφοντας μάλιστα το όγδοο και τελευταίο Grand Chelem της καριέρας του. Αυτή ήταν η 6η νίκη στη σεζόν για τον Βρετανό, ο οποίος απέτυχε να κερδίσει μόνο στο Μονακό γιατί απουσίασε ώστε να τρέξει και τελικά να κατακτήσει τα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης.

Σαν σήμερα το 1971, η F1 επέστρεψε από το Χοκενχάιμ στο Νίρμπουργκρινγκ έπειτα από έναν χρόνο απουσίας, ώστε να γίνουν αλλαγές στην πίστα με γνώμονα την ασφάλεια. Ο Τζάκι Στιούαρτ, στον δρόμο για τον δεύτερο παγκόσμιο τίτλο του, είχε εκκινήσει από την pole position και κατέκτησε μια σπουδαία νίκη. Δεύτερος ήταν ο Φρανσουά Σεβέρ και τρίτος ο Κλέι Ρεγκατσόνι.

Σαν σήμερα το 1976, το τελευταίο GP Γερμανίας της F1 στο επικίνδυνο Νίρμπουργκρινγκ χαράχτηκε ανεξίτηλα στη μνήμη όλων μας εξαιτίας του φρικιαστικού ατυχήματος του Νίκι Λάουντα. Ο Αυστριακός πρωταθλητής της Ferrari, ο οποίος μάλιστα προσπάθησε μάταια να πείσει τους διοργανωτές να ακυρώσουν τον αγώνα λόγω των κακών συνθηκών, έχασε τον έλεγχο λίγο πριν τη στροφή Μπέργκβερκ και η 312T2 έπεσε στις μπαριέρες με αποτέλεσμα να τυλιχτεί στις φλόγες. Ελάχιστες στιγμές αργότερα, σταμάτησαν στο σημείο οι Χάραλντ Έρντλ, Μπρετ Λούντ, Γκάι Έντουαρντς και Αρτούρο Μερτσάριο για να βγάλουν τον Λάουντα από τη φλεγόμενη Ferrari του - πράγμα που κατάφεραν. Ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά και νικητής ήταν εν τέλει ο Τζέιμς Χαντ, μπροστά από τους Τζόντι Σέκτερ και Γιόχαν Μας. Ο Λάουντα όχι απλά ξεγέλασε τον θάνατο αλλά μερικές εβδομάδες μετά πραγματοποίησε την πιο συγκλονιστική επιστροφή οδηγού στα χρονικά των αγώνων.

Σαν σήμερα το 1999, μόλις στον δεύτερο αγώνα του ως αντικαταστάτης του τραυματία Μίκαελ Σουμάχερ στη Ferrari, ο Μίκα Σάλο βρέθηκε επικεφαλής για πρώτη φορά στην F1, στο GP Γερμανίας. Ο Φινλανδός τέθηκε πρωτοπόρος στον 26ο γύρο έπειτα από έξοδο του poleman, Μίκα Χάκινεν, λόγω αστοχίας ελαστικού. Όμως δέχθηκε εντολή να δώσει τη θέση του στον Έντι Ιρβάιν μετά από μόλις έναν γύρο ώστε να τον βοηθήσει να ενισχύσει τις ελπίδες του για τον τίτλο. Με την εξέλιξη αυτή, ο Ιρβάιν κέρδισε για τρίτη φορά στη σεζόν και προσπέρασε τον Χάκινεν στην κορυφή της βαθμολογίας οδηγών, ενώ έδωσε με ευγνωμοσύνη το τρόπαιό του στον Σάλο μετά τον αγώνα.

Σαν σήμερα το 2010, στο GP Ουγγαρίας, ο Σεμπάστιαν Φέτελ στερήθηκε ενδεχομένως μια σίγουρη νίκη διότι δέχτηκε ποινή διέλευσης από τα pit, για παραβίαση αγωνιστικού κανονισμού πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας. Η ποινή τον έριξε στην τρίτη θέση, πίσω από τη Ferrari Φερνάντο Αλόνσο, την οποία προσπάθησε να προσπεράσει χωρίς αποτέλεσμα. Στο μεταξύ, ο Μαρκ Ουέμπερ έκανε περίπατο για την τέταρτη νίκη του στη σεζόν και σκαρφάλωσε στην κορυφή της βαθμολογίας οδηγών. Το πιο χαρακτηριστικό στιγμιότυπο αυτού του αγώνα σημειώθηκε στον 66ο από τους 70 γύρους, όταν ο Μίκαελ Σουμάχερ υπερασπίστηκε με πολύ επικίνδυνο τρόπο την 10η θέση από τον Ρούμπενς Μπαρικέλο στην ευθεία εκκίνησης/τερματισμού, στριμώχνοντάς τον στον τοίχο σε σημείο που αμφότεροι πήγαιναν τέρμα γκάζι. Τελικά τιμωρήθηκε από τους αγωνοδίκες με μια ποινή 10 θέσεων στο grid του επόμενου αγώνα.

Σαν Σήμερα το 2021, πραγματοποιήθηκε το άκρως ανατρεπτικό Grand Prix Ουγγαρίας. Λίγο πριν την εκκίνηση, οι ουρανοί άνοιξαν πάνω από το Χανγκαρόρινγκ και η πίστα είχε αρκετό νερό. Στην εκκίνηση ο Βάλτερι Μπότας τα έκανε όλα… θάλασσα όταν έχασε τα φρένα και έπεσε πάνω στον Λάντο Νόρις. Με τη σειρά του ο Βρετανός δημιούργησε καραμπόλα, καθώς παρέσυρε τους οδηγούς της Red Bull Racing, με τον Μαξ Φερστάπεν να αποκομίζει μεγάλη ζημιά στο πλαϊνό μέρος της RB16B. Λόγω του συμβάντος, ο αγώνας διεκόπη προσωρινά.

A chaotic start in Hungary back in 2021, where 6 out of the 20 drivers DNF! #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/cW48wPzIZt