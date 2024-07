Ο οδηγός της McLaren Racing δεν κατάφερε να πάρει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του, παρά τον τρομερό ρυθμό της McLaren στο Σπα.

Για έναν ακόμα αγώνα η McLaren Racing έδειξε πως είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες της Formula 1. Το αρνητικό για τη βρετανική ομάδα ήταν πως δεν κατάφερε να κερδίσει το Grand Prix Βελγίου, με τον Όσκαρ Πιάστρι να τερματίζει 3ος.

Ωστόσο μετά το τέλος του αγώνα, οι αγωνοδίκες απέκλεισαν από τα αποτελέσματα τον Τζορτζ Ράσελ λόγω τεχνικής παρατυπίας. Έτσι ο Λιούις Χάμιλτον αναδείχθηκε νικητής και ο Πιάστρι πήρε τους 18 βαθμούς της 2ης θέσης.

Ο Αυστραλός είχε ξεκινήσει ένα εντυπωσιακό κρεσέντο στο τέλος του αγώνα όμως έμεινε μακριά από τη νίκη και τις δύο Mercedes για 1,1 δευτερόλεπτα. Έτσι δεν κατάφερε να πανηγυρίσει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του. Μετά το τέλος του αγώνα των 44 γύρων ο Πιάστρι αποκάλυψε πως περίμενε να κερδίσει στο Σπα.

