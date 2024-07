Ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari ήταν πολύ χαρούμενος με την επίδοσή του στις πολύ δύσκολες συνθήκες των κατατακτήριων δοκιμών.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Βελγίου εξελίχθηκαν σε μάχη για τη 2η θέση. Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ένα επίπεδο πάνω από τους υπόλοιπους, έχοντας και το κατάλληλο set-up για βρόχινες συνθήκες και σημείωσε την ταχύτερη επίδοση στο Q3.

Η ποινή 10 θέσεων του Ολλανδού σήμαινε αυτόματα πως όποιος έπαιρνε τη 2η θέση θα ξεκινούσε από την pole position τον αγώνα της Κυριακής. Αυτός που το κατάφερε ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα εκκινήσει 1ος τον αγώνα στο Σπα.

CHARLES LECLERC WILL START SUNDAY'S GRAND PRIX ON POLE 💪 #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/OD72nvDA85

«Είμαι στην ίδια θέση με πέρυσι. Είναι καλό αυτό. Δεν περίμενα σε καμία περίπτωση να κάνω κάτι τέτοιο, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες. Κάναμε κάτι που ήταν πέρα από τις προσδοκίες μας. Πρέπει τώρα να επικεντρωθούμε στον αυριανό αγώνα και να δούμε τι θα γίνει που θα φύγει η βροχή», είπε ο Μονεγάσκος μετά το Q3.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με το αν οι καιρικές συνθήκες έπαιξαν ρόλο στην επίδοσή του, ο Λεκλέρ απάντησε: «Πιστεύω πως δίχως τη βροχή θα ήμασταν στην 5η θέση και να παλεύαμε με τις Mercedes. Όμως η βροχή μας βοήθησε και δεν πρόκειται να διαμαρτυρηθώ. Είμαι πολύ χαρούμενος, χαίρομαι και για το γύρο που έκανα στο Q3. Είναι πολύ καλό που είμαστε στο μπροστινό μέρος του grid».

Όσο για την προσέγγισή του για τον αυριανό αγώνα είπε: «Δεν είναι και η πιο εύκολη πίστα για να κρατήσεις την πρωτοπορία στον πρώτο γύρο. Θα δούμε τι θα γίνει. Κάθε εκκίνηση είναι διαφορετική. Αν είμαι το πρώτο μονοθέσιο στην Eau Rouge αύριο θα δω τι θα κάνω. Θα προσπαθήσω να κρατήσω την πρώτη θέση».

CHARLES ON POLE 🙌



We’re starting from P1 after Verstappen’s engine penalty 👊 #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/ThWoMvc4Qo