Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 με τη Red Bull Racing δεν γλίτωσε τελικά την ποινή στη θέση εκκίνησής του για το Grand Prix Βελγίου.

Ο Μαξ Φερστάπεν θα εκκινήσει το Grand Prix Βελγίου την Κυριακή 10 θέσεις πιο πίσω από τη θέση που θα πάρει το Σάββατο στις κατατακτήριες δοκιμές. Αυτό σημαίνει ότι ο Ολλανδός οδηγός θα δυσκολευτεί να κερδίσει τον αγώνα, καθώς για τρίτη συνεχόμενη χρονιά δέχθηκε ποινή στη θέση εκκίνησής του.

Οι φήμες που ήθελαν τη Red Bull Racing να αλλάζει κινητήρα στο μονοθέσιο του παγκόσμιου πρωταθλητή επιβεβαιώθηκαν κατά τη διάρκεια του FP1 στο Σπα. Οι μηχανικοί των «ταύρων» τοποθέτησαν στην RB20 του Φερστάπεν τον πέμπτο διαφορετικό κινητήρα εσωτερικής καύσης του στη φετινή σεζόν, ξεπερνώντας το κατώτατο όριο των κανονισμών.

Ως αποτέλεσμα, η καλύτερη δυνατή θέση που μπορεί να έχει ο Φερστάπεν στον αγώνα της Κυριακής είναι η 11η. Για να το καταφέρει αυτό, όμως, πρέπει να σημειώσει την ταχύτερη επίδοση στις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου. Με δεδομένο όμως πως θα δεχθεί ποινή θέσεων, αυτόματα σημαίνει πως ο οδηγός που θα σημειώσει το δεύτερο χρόνο στο Q3 θα πάρει την pole position, εφόσον ο Φερστάπεν είναι στην 1η θέση.

Racing up the hills for one last push before summer break 🇧🇪#F1 || #BelgianGP pic.twitter.com/ReGaDxsN6G