Ποιος είναι ο ορθός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της Formula 1 για να φτάσουν στη νίκη στη μάχη του Χανγκαρόρινγκ; Ακολουθούν οι απαντήσεις...

Ο δέκατος τρίτος αγώνας της Formula 1 για το 2024 είναι λίγες στιγμές μακριά, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για το Grand Prix Ουγγαρίας. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου μας έδωσαν πρώτη εικόνα για το τι θα δούμε στον αγώνα και οι 70 γύροι που ακολουθούν, αναμένονται άκρως συναρπαστικοί.

Οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι έκαναν το 1-2 για τη McLaren Racing στη μάχη της pole position, κάτι που δεν είχε συμβεί για τη βρετανική ομάδα από το 2012. Μένει να δούμε αν ο Νόρις θα μετουσιώσει τη δεύτερη φετινή του pole στη δεύτερη νίκη του στην F1. Πίσω τους θα έχουν τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος θέλει όσο τίποτα να επιστρέψει στις νίκες με την αναβαθμισμένη του RB20. Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε τι θα κάνουν οι οδηγοί της Scuderia Ferrari και ο Λιούις Χάμιλτον που εκκινούν πίσω τους.

That 1-2 is locked in 🔒



It's 12 years since McLaren had a front row lock out in Qualifying!#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/z8MMx6SVAL