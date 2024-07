Ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari παραδέχθηκε πως η ομάδα του υστερεί σημαντικά έναντι του ανταγωνισμού αυτή τη χρονική περίοδο.

Έπειτα από αρκετό καιρό η Scuderia Ferrari φαίνεται πως πραγματοποιεί ένα αγωνιστικό τριήμερο δίχως προβλήματα. Η ιταλική ομάδα έχει βελτιώσει την ισορροπία της SF-24, κάτι το οποίο την έχει ταλαιπωρήσει σημαντικά το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Στο Grand Prix Ουγγαρίας η Ferrari έχει μόνο ένα πρόβλημα και είναι αρκετά σοβαρό. Πρόκειται για την ταχύτητα της SF-24 ή την έλλειψή της σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό. Ο Κάρλος Σάινθ που πήρε την 4η θέση στις κατατακτήριες δοκιμές του Χανγκαρόρινγκ ήταν 0,469 δλ μακριά από τον poleman, Λάντο Νόρις.

