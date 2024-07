Μία νέα μεγάλη κόντρα στη Formula 1 φαίνεται πως ξεκινάει ανάμεσα σε δύο ομάδες που πρωταγωνιστούν στη φετινή αγωνιστική σεζόν.

Το Grand Prix Αυστρίας του 2024 θα το θυμόμαστε όχι για τη νίκη του Τζορτζ Ράσελ, όχι για την πρώτη νίκη της Mercedes-AMG μετά από το 2022, αλλά για τη σύγκρουση ανάμεσα στους Μαξ Φερστάπεν και Λάντο Νόρις. Οι δύο οδηγοί έδιναν μάχη για τη νίκη όταν είχαν επαφή στον 64ο από τους 71 γύρους του αγώνα.

Η McLaren Racing ήταν ιδιαίτερα ενοχλημένη με αυτή την εξέλιξη και τοποθετήθηκε άμεσα κατά της Red Bull Racing και τον Μαξ Φερστάπεν. Παρά το γεγονός πως μέχρι τον επόμενο αγώνα στο Σίλβερστον οι δύο οδηγοί «τα βρήκαν», η ομάδα του Ουόκινγκ συνέχισε να έχει επιθετική στρατηγική.

Anyone defending VER on the Lap 64 contact needs to watch this angle. #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/mBcIjfwzwH