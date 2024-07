Πώς ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής κατάφερε να διατηρήσει τον τίτλο του απόλυτου φαβορί στο 2024, στην πιο δύσκολη περίοδο για τη Red Bull Racing.

Όταν άρχισε η φετινή σεζόν της Formula 1 επικρατούσε ένα πολύ αρνητικό κλίμα σχετικά με την εικόνα του πρωταθλήματος. Στον πρώτο αγώνα η Red Bull Racing έκανε… περίπατο. Οι Μαξ Φερστάπεν και Σέρχιο Πέρεζ τερμάτισαν στο 1-2 δίχως να δυσκολευτούν και έστειλαν μήνυμα στον ανταγωνισμό πως στο 2024 θέλουν να κατακτήσουν τα πάντα.

Η σεζόν εξελίχθηκε πολύ διαφορετικά και μέχρι το Grand Prix Μ. Βρετανίας, το οποίο ήταν το 12ο από τα 24 της χρονιάς, η Red Bull Racing μετρά 7 νίκες. Ακόμη πέντε οδηγοί έχουν ανέβει στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου, ενώ τέσσερις διαφορετικές ομάδες έχουν κερδίσει αγώνα.

Ο αγώνας στο Σίλβερστον σήμανε το τέλος του πρώτου triple-header της σεζόν το οποίο περιλάμβανε επίσης αγώνες σε Ισπανία και Αυστρία. Σε όλους τους αγώνες είδαμε ομάδες να φέρνουν αναβαθμίσεις και ως αποτέλεσμα η δυναμική των μονοθεσίων άλλαζε συνεχώς.

Από αυτούς τους τρεις αγώνες η Red Bull Racing είχε το ταχύτερο μονοθέσιο μόνο στην Αυστρία, ωστόσο ο Φερστάπεν κέρδισε μόνο τον Αγώνα Σπριντ και όχι το Grand Prix. Ο Ολλανδός μπορεί να μην έχει ένα κυρίαρχο μονοθέσιο στα χέρια του, όμως σε κάθε τριήμερο έδειξε και με το παραπάνω την αξία του κατακτώντας τους περισσότερους βαθμούς από κάθε άλλο οδηγό – 61 στο σύνολο.

Ο οδηγός με τη δεύτερη μεγαλύτερη συγκομιδή βαθμών στους τρεις τελευταίους αγώνες ήταν ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG F1 με 55 συνολικά. O Βρετανός μέτρησε δύο παρουσίες στο βάθρο, με μία εξ’ αυτών να είναι η εκπληκτική του νίκη στο Σίλβερστον. Τρίτος ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing με 43 βαθμούς έχοντας μάλιστα μία παρουσία στο βάθρο.

Ακολουθούν οι Τζορτζ Ράσελ με 42 βαθμούς και Λάντο Νόρις με 40 βαθμούς, οι οποίοι είχαν από μία εγκατάλειψη. Ωστόσο μόνο ο οδηγός της Mercedes-AMG κέρδισε αγώνα. Ο οδηγός της Scuderia Ferrari με τους περισσότερους βαθμούς ήταν ο Κάρλος Σάινθ με 38, ενώ ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Haas κατέκτησε 16 βαθμούς.

Ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari πήρε μόλις 12 βαθμούς, ενώ ο Σέρχιο Πέρεζ 11, στα τελευταία τρία Grand Prix. O Λανς Στρολ της Aston Martin ήταν στη 10η θέση της σχετικής λίστας με 6 βαθμούς.

After a thrilling triple header, Verstappen picked up the most points from across the three races 🇪🇸 🇦🇹 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/NRDVuY8OFc