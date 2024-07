O Μάβερικ Βινιάλες της Aprilia ήταν o ταχύτερος αναβάτης στις κρίσιμες χρονομετρημένες δοκιμές του MotoGP στην πίστα του Σάχσενρινγκ.

Με επεισοδιακό τρόπο συνεχίστηκε η δράση στο Grand Prix Γερμανίας, το ένατο αγωνιστικό τριήμερο του MotoGP στο 2024. Οι χρονομετρημένες δοκιμές στιγματίστηκαν από τις πολλαπλές πτώσεις και την κόκκινη σημαία στο 25ο λεπτό λόγω επιδιορθώσεων που έπρεπε να γίνουν στις μπαριέρες.

Τα παραπάνω δεν εμπόδισαν τον Μάβερικ Βινιάλες από το να σημειώσει την ταχύτερη επίδοση στα 60 λεπτά δράσης στο Σάχσενρινγκ. Ο Ισπανός αναβάτης της Aprilia ήταν ένα επίπεδο πάνω από όλους την Παρασκευή, σημείωσε χρόνο 1:19,622 και έγραψε νέο απόλυτο ρεκόρ πίστας. Ο δεύτερος της κατάταξης, Χόρχε Μαρτίν, ήταν 0,340 δλ πιο αργός και δεν έδειξε να έχει την ταχύτητα να πλησιάσει τον Βινιάλες.

Στην 3η θέση βρέθηκε ο Μιγκέλ Ολιβέιρα της Trackhouse, o οποίος επιβεβαίωσε την ταχύτητα της μοτοσικλέτας της Aprilia. Στην 4η θέση ήταν ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Racing, o οποίος έδειξε καλά δείγματα ταχύτητας και ρυθμού. Πίσω του ακολούθησαν οι δύο εργοστασιακοί αναβάτες της Ducati, Πέκο Μπανάια και Ενέα Μπαστιανίνι.

Στην 7η θέση ανέβηκε στο τέλος ο Φράνκο Μορμπιντέλι, ενώ για μία ακόμη φορά, ο Πέδρο Ακόστα ήταν ο ταχύτερος αναβάτης της KTM με την 8η θέση. Ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο ήταν 9ος παρά την πτώση του στη στροφή 1, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Μπραντ Μπίντερ.

Ο Μαρκ Μάρκεθ ήταν ο άτυχος της διαδικασίας. Ο Ισπανός, που έχει τις περισσότερες νίκες από κάθε άλλο αναβάτη στην ιστορία στο Σάχσενρινγκ, είχε σφοδρή πτώση στις χρονομετρημένες δοκιμές και περιορίστηκε στη 13η θέση. Ευτυχώς για τον ίδιο, οι γιατροί του έδωσαν το «οκ» να συνεχίσει κανονικά το τριήμερο.

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στις 11:10 ώρα Ελλάδος. Ακολουθούν οι κατατακτήριες δοκιμές στις 11:50 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα χρονομετρημένων δοκιμών Grand Prix Γερμανίας

Φωτογραφίες: Michelin/X