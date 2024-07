O Λάντο Νόρις της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην ιστορική πίστα του Σίλβερστον.

Υπό συννεφιασμένο ουρανό ολοκληρώθηκε το FP1 του Grand Prix Μ. Βρετανίας, το οποίο είναι το δωδέκατο φετινό αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1. Ομάδες και οδηγοί βρέθηκαν για πρώτη φορά στην πίστα του Σίλβερστον και ακολούθησαν πιστά τα προγράμματα που είχαν ετοιμάσει.

Ταχύτερος μετά το πρώτο 60λεπτο του GP Μ. Βρετανίας ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε στο τέλος της περιόδου χρόνο 1:27,420 και έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του για τον αγώνα της πατρίδας του. Δεύτερος ήταν ο Λανς Στρολ της Aston Martin, ο οποίος εντυπωσίασε με την επίδοσή του, καθώς ήταν 0,134 δλ πίσω από τον οδηγό της McLaren.

Lando Norris is in the zone 🤩



