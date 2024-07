Την ευθύνη προς τον οδηγό της McLaren Racing προσπαθούν να ρίξουν στη Red Bull Racing, για το συμβάν του 64ου γύρου στο GP Αυστρίας.

Στην αντεπίθεση προσπαθούν να περάσουν στη Red Bull Racing, θέλοντας να προστατέψουν τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός ενεπλάκη σε συμβάν με τον Λάντο Νόρις στον 64ο γύρο του Grand Prix Αυστρίας, με τους δύο οδηγούς να έχουν επαφή.

Οι αγωνοδίκες έκριναν πως ο Ολλανδός είχε ευθύνη για τη σύγκρουση με τον οδηγό της McLaren Racing και του επέβαλαν ποινή 10 δευτερολέπτων στο χρόνο του. Ωστόσο αυτό δεν είχε κανέναν αντίκτυπο, μιας και δεν του κόστισε καμία θέση.

Όπως ήταν λογικό από το στρατόπεδο της βρετανικής ομάδας υπήρξαν έντονες αντιδράσεις για την οδήγηση του Φερστάπεν. Μάλιστα ο επικεφαλής της, Αντρέα Στέλα, άφησε υπονοούμενα περί εύνοιας από την FIA προς τον παγκόσμιο πρωταθλητή.

