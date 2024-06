Ο Πέκο Μπανάια ήταν ανίκητος στο Άσεν και πανηγύρισε μια μεγαλειώδη νίκη.

Το Grand Prix Ολλανδίας ήταν το θέατρο της απόλυτης κυριαρχίας του Πέκο Μπανάια και της εργοστασιακής Ducati Lenovo. Ο δις πρωταθλητής επικράτησε κατά κράτος επί των αντιπάλων του σε όλες τις αγωνιστικές περιόδους: πήρε την pole position, κέρδισε στον Αγώνα Σπριντ και την Κυριακή πήρε μια μεγάλη νίκη, οδηγώντας τον αγώνα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Χόρχε Μαρτίν με την Pramac Ducati, που ήταν το μοναδικός που μπόρεσε να ακολουθήσει, έστω και από απόσταση τον Μπανάια, και τρίτος τερμάτισε, έπειτα από μάχη ο Ενέα Μπαστιανίνι, που είχε ξεκινήσει από τη 10η θέση, με την άλλη εργοστασιακή Ducati.

Εκκίνηση

Με το που έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο Πέκο Μπανάια έκανε τέλεια εκκίνηση και έφυγε μπροστά, με τον Βινιάλες και τον Μαρτίν να τον ακολουθούν. Καλά ξεκίνησε και ο Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος ανέβηκε στην 4η θέση, μπροστά από τον μικρό αδελφό του, Άλεξ, ενώ αρκετές θέσεις κέρδισε και ο Πέδρο Ακόστα.

Η πρώτη στροφή αποδείχτηκε δύσκολη για τον Άλεξ Ρινς της Yamaha, ο οποίος είχε μια άσχημη πτώση και εγκατέλειψε, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί. Χαμένος από την εκκίνηση ήταν και ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο, που βρέθηκε στην 7η θέση.

Μην είδατε τον Πέκο

Από τον πρώτο γύρο ο Πέκο Μπανάια προσπάθησε να επιβάλει το ρυθμό του και να απομακρυνθεί από τους διώκτες του, ανοίγοντας τη διαφορά. Ο Μαρτίν το είδε αυτό και αμέσως πέρασε τον Βινιάλες για να ανέβει στη 2η θέση. Ο Βινιάλες λίγο αργότερα έχασε και την τρίτη θέση, από τον Μαρκ Μάρκεθ.

Ο Ντι Τζιαναντόνιο όσο περνούσαν οι γύροι ανέβαζε το ρυθμό του και περνώντας διαδοχικά τους Άλεξ Μάρκεθ και Ακόστα ανέβηκε στην 5η θέση. Ο Ιταλός πλησίαζε στη μάχη για την 3η θέση, που μαινόταν ανάμεσα στον Μαρκ Μάρκεθ και Βινιάλες. Ο Ντι Τζιαναντόνιο δεν είχε σταματημό και πέρασε τον Βινιάλες για να ανέβει στην 4η θέση.

Όσο συνέβαιναν αυτά, ο Μπανάια ανέβασε τη διαφορά του από τον Μαρτίν σε πάνω από ένα δευτερόλεπτο. Ο Μαρτίν με τη σειρά του είχε αποσπαστεί κατά 1,5 δευτερόλεπτο από τον Μαρκ Μάρκεθ και δεν ένιωθε καμία απειλή. Ο Μάρκεθ αντίθετα είδε -ή καλύτερα άφησε- τον Ντι Τζιαναντόνιο να τον περάσει, δίνοντας στον Ιταλό την 3η θέση.

Σε δική τους κλάση

Ο Πέκο Μπανάια στην πρώτη θέση και ο Χόρχε Μαρτίν στη δεύτερη απείχαν μεταξύ τους περίπου ένα δευτερόλεπτο και η διαφορά έμενε σχετικά σταθερή, ωστόσο ο ρυθμός τους ήταν πολύ ανώτερος όλων των υπόλοιπων. Προτού φτάσουμε στο μέσον του αγώνα, η διαφορά από τον τρίτο είχε ξεπεράσει τα πέντε δευτερόλεπτα.

All red everything 🔴@PeccoBagnaia sets yet another new best race lap to extend his gap on @88jorgemartin 🔨🔨🔨#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/wXpsO4fiix June 30, 2024

Πίσω από τη μάχη -αν μπορεί να χαρακτηριστεί μάχη- της κουφής, ακολουθούσε ένα τρενάκι με τον Ντι Τζιαναντόνιο να προηγείται και τους Μ. Μάρκεθ, Βινιάλες και Ακόστα να ακολουθούν με μικρή διαφορά, ενώ τους πλησίαζε και ο Μπαστιανίνι. Ήταν πενταπλή μάχη για την τρίτη θέση του βάθρου.

Μάχη βάθρου

Μπαίνοντας στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, η μάχη για το βάθρο εντάθηκε. Οι Ντι Τζιαναντόνιο και Μάρκεθ για κάποιο λόγο έκοψαν ταχύτητα και ο Βινιάλες τους πέρασε εύκολα, ενώ και ο Μάρκεθ βρέθηκε μπροστά από τον Ιταλό. Ο Μπαστιανίνι από πίσω είχε την ταχύτητα και πέρασε αρχικά τον Ντι Τζιαναντόνιο και στη συνέχεια τον Μάρκεθ, για να βάλει στο στόχαστρο τον Βινιάλες.

Ο Βινιάλες προσπάθησε να κρατήσει τον Μπαστιανίνι πίσω του αλλά η ταχύτητα του Ιταλού ήταν ανώτερη και τέσσερις γύρους πριν από τον τερματισμό οι Ducati στις τρεις πρώτες θέσεις έγιναν τρεις, με τον Μπαστιανίνι στην 3η θέση.

Βασιλιάς στο Άσεν

Ο Μπανάια στο μεταξύ έγραφες γρήγορους γύρους στην πρώτη θέση σαν να πήγαινε εκδρομή στην ολλανδική ύπαιθρο και η διαφορά από τον Μαρτίν είχε φτάσει σε επίπεδο ασφάλειας, στα 2,5 δευτερόλεπτα. Μέχρι την καρό σημαία δεν άλλαξε τίποτα και ο πρωταθλητής έκανε το δεύτερο συνεχόμενο νταμπλ, έχοντας νικήσει σε Σπριντ και grand prix.

Ο Χόρχε Μαρτίν τερμάτισε μοναχικά στη δεύτερη θέση και ο Ενέα Μπαστιανίνι ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Ακολούθησαν οι Μαρκ Μάρκεθ, Ντι Τζιαναντόνιο, Βινιάλες (που πήρε ποινή μίας θέσης μετά τον τερματισμό), Μπίντερ, Α. Μάρκεθ, Ρ. Φερνάντεθ και Μορμπιντέλι. Ο Ακόστα είχε πτώση στον τελευταίο γύρο ενώ ήταν 7ος.

Επόμενος αγώνας είναι το GP Γερμανίας στην πίστα του Σάχσενρινγκ το επόμενο Σαββατοκύριακο 5-7 Ιουλίου.

