O Ισπανός αναβάτης της Yamaha ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά από το highside μόλις στον πρώτο γύρο.

Με την πτώση του Άλεξ Ρινς άρχισε ο αγώνας του MotoGP στο Άσεν της Ολλανδίας.

Ο 28χρονος αναβάτης της Yamaha είχε ένα highside μόλις στον πρώτο γύρο, με την πτώση του να δείχνει τρομακτική. Ευτυχώς δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός, καθώς η τηλεοπτική μετάδοση έδειξε τον Ρινς να κάθεται στο γκαράζ της ομάδας του.

LIGHTS OUT 🚥



Jorge Martin steams into second over the first few turns, whilst Alex Rins is out at Turn One 🤯#MotoGP | #DutchGP | Live on TNT Sports and Discovery+ pic.twitter.com/kvJuxkfP5r