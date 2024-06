Ο Πέκο Μπσνάια δεν είχε αντίπαλο το Σάββατο στο Άσεν και πήρε άνετα τη νίκη μπροστά από Μαρτίν και Βινιάλες.

Ο Φραντσέσκο Μπανάια κυριάρχησε στον Αγώνα Σπριντ του Ολλανδικού Grand Prix, μειώνοντας τη διαφορά στη βαθμολογία από τον Χόρχε Μάρτιν. Ο Μπανάια, οδηγώντας την εργοστασιακή Ducati, ξεκίνησε από την pole position και παρέμεινε μπροστά σε όλη τη διάρκεια των 13 γύρων, τερματίζοντας με διαφορά άνω των δύο δευτερολέπτων από τον Μάρτιν.

More @PeccoBagnaia domination! 👊 The World Champ wins the #TissotSprint at Assen! 🥇 #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/0IzEZYyMPs

Ο Ιταλός αναβάτης κατάφερε να αποσπάσει την πρωτοπορία από την αρχή, εκμεταλλευόμενος ένα λάθος του Μάρτιν στην πρώτη στροφή. Ο Χόρχε Μάρτιν, παρά την αρχική πίεση που άσκησε, δεν μπόρεσε να διατηρήσει τον ρυθμό του Μπανάια και τελικά τερμάτισε δεύτερος, με τον Μάβερικ Βινιάλες να συμπληρώνει το βάθρο στην τρίτη θέση με την Aprilia.

Ο αγώνας δεν ήταν καθόλου καλός για τον Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος είχε πτώση στον δεύτερο γύρο και εγκατέλειψε τον αγώνα, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί ακόμα περισσότερο από την κορυφή της βαθμολογίας. Ο Ενέα Μπαστιανίνι, που ξεκίνησε καλά, βρέθηκε τελικά στην τέταρτη θέση, ενώ ο Φάμπιο Ντι Γιανναντόνιο τερμάτισε πέμπτος.

Drama on lap 2 of the #TissotSprint! 😱@marcmarquez93 has gone down at Turn 2 💥#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/NlTAMxc3A7